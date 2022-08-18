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Kurtulmuş: "Türkiye'nin güçlü toplumsal yapısını gözbebeğimiz gibi korumak mecburiyetindeyiz"

AK Parti· Genel Başkan Vekili· Numan Kurtulmuş'un katıldığı STK'lar buluşması Kurtulmuş'un konuşması TOKAT - AK Parti· Genel Başkan Vekili· Numan Kurtulmuş'un STK'lar ile yaptığı toplantıda konuştu.

AK Parti· Genel Başkan Vekili· Numan Kurtulmuş'un katıldığı STK'lar buluşması

Kurtulmuş'un konuşması TOKAT - AK Parti· Genel Başkan Vekili· Numan Kurtulmuş'un STK'lar ile yaptığı toplantıda konuştu. (3)

Kaynak: AA / Mustafa Çavuş - Politika

Numan Kurtulmuş AK Parti Politika Haberler

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