Kurtulmuş: "Türkiye'nin güçlü toplumsal yapısını gözbebeğimiz gibi korumak mecburiyetindeyiz" AK Parti· Genel Başkan Vekili· Numan Kurtulmuş'un katıldığı STK'lar buluşması Kurtulmuş'un konuşması TOKAT - AK Parti· Genel Başkan Vekili· Numan Kurtulmuş'un STK'lar ile yaptığı toplantıda konuştu. AK Parti· Genel Başkan Vekili· Numan Kurtulmuş'un katıldığı STK'lar buluşması Kurtulmuş'un konuşması TOKAT - AK Parti· Genel Başkan Vekili· Numan Kurtulmuş'un STK'lar ile yaptığı toplantıda konuştu. (3) Politika Kaynak: AA / Mustafa Çavuş Numan Kurtulmuş AK Parti Politika Haberler

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