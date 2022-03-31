Kurtulmuş: "AK Parti sadece geçmişin partisi değil aynı zamanda geleceğin partisidir"
AA - Halil İbrahim Sincar - Politika
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması BATMAN - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Batman İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması BATMAN - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Batman İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. (3)