Kurtulmuş: "AK Parti sadece geçmişin partisi değil aynı zamanda geleceğin partisidir" - Haberler

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Kurtulmuş: "AK Parti sadece geçmişin partisi değil aynı zamanda geleceğin partisidir"

AA - Halil İbrahim Sincar - Politika
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması BATMAN - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Batman İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması BATMAN - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Batman İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. (3)

Kurtulmuş: AK Parti sadece geçmişin partisi değil aynı zamanda geleceğin partisidir

Kurtulmuş: AK Parti sadece geçmişin partisi değil aynı zamanda geleceğin partisidir

Kurtulmuş: AK Parti sadece geçmişin partisi değil aynı zamanda geleceğin partisidir

Kurtulmuş: AK Parti sadece geçmişin partisi değil aynı zamanda geleceğin partisidir

AA / Halil İbrahim Sincar - Politika

Politika, Haberler

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