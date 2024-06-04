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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Gazze'deki katliam insanlık cephesini birleştirdi

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Modern zamanların en katı katliamlarına soykırım boyutlarını dahi çoktan aşmış olan bir devlet terörüne hep beraber şahitlik ediyoruz.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Modern zamanların en katı katliamlarına soykırım boyutlarını dahi çoktan aşmış olan bir devlet terörüne hep beraber şahitlik ediyoruz. Burada sadece Gazze gibi daracık bir alana sıkıştırılmış yaklaşık bir buçuk milyon insan değil aslında dünyanın her tarafında 8 milyar insan Gazzelilerle birlikte bir büyük sınava tabi tutuluyor" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin hazırladığı 'Kuşatma; Habercilerin Kaleminden Gazze Ablukası' kitabının TBMM'deki tanıtım toplantısına katıldı. Kurtulmuş'un yanı sıra törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ ve İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Hamşıoğlu da katıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze'de yaşananların tarih boyunca görülmüş en ağır zulümlerden birisi olduğunu belirterek, "Modern zamanların en katı katliamlarına soykırım boyutlarını dahi çoktan aşmış olan bir devlet terörüne hep beraber şahitlik ediyoruz. Burada sadece Gazze gibi daracık bir alana sıkıştırılmış yaklaşık bir buçuk milyon insan değil aslında dünyanın her tarafında 8 milyar insan Gazzelilerle birlikte bir büyük sınava tabi tutuluyor. Burada bu katliamın yanında yer alan çok azınlık da olsa belli çevrelerin varlığını İsrail'e destek ve himaye sergilediklerini verdiklerini biliyoruz. Ama şunu çok açıklıkla söyleyebiliriz ki insanlığın büyük bir kısmı bu katliamlar karşısında insanlık cephesi diyebileceğimiz ortak bir platformda buluşmuş ve dünyanın birçok yerinde bu zulme dur diyen sesler alabildiğince yükselmiştir" diye konuştu.

Gazze'deki kuşatmanın sadece fiziki bir kuşatma olmadığını ifade eden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"İsrail bu kuşatmayı yaparken, hiç şüphesiz ABD ve bazı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere bazı büyük güçlerden güç devşirerek bütün bu cürümleri işlemeye devam etmektedir. Ama esas gerçekleştirmeyi istediği kuşatma Filistin halkının zihnini kuşatmaktır. Her türlü gücü kullanmasına rağmen, dünyanın en ölümcül silahlarını kullanmasına rağmen İsrail'in hala, 9 ay sonra bile başaramadığı şey Filistinlilerin zihnini kuşatmaktır. Dünya, Filistin katliamı karşısında ne yazık ki tam manasıyla istatistiğe bile sahip değildir. Çünkü hala biliyoruz ki o yıkıntıların altında çok sayıda insanın cesedi var. Böyle bir ortamda gerçekten bu kadar büyük bir yıkımın içerisinde her şeyi yaptılar, denediler. Normalde 7-8 saatte, bilemediniz 1-2 günde işgal edecekleri Gazze'yi hala ele geçiremediler. Çünkü ele geçiremedikleri şey Filistin halkının gönlü ve Filistin halkının zihniydi. Bir taraf dünyanın en büyük desteklerini almaya bugün de devam ediyor. Filistin ise hükümetler nezdinde söylüyorum, bekledikleri yardımları ne yazık ki alamadı, alamıyor. Ancak bu zihinleri kuşatılmayan insanların ortaya koyduğu mücadele bundan sonrası için dünya tarihinde yeni bir dönemin de sayfalarını açıyor."

'SİYONİST İSRAİL REJİMİ YALNIZLAŞMAYA MAHKUMDUR'

Kurtulmuş, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'na başvurusuyla Filistin davası ve İsrail'in geleceği için yeni bir dönem başladığını belirterek, "Allah'ın izniyle bu tarihi mahkeme, her ne kadar sonuçları Amerika'nın arka çıkması dolayısıyla uygulanamıyor olsa bile insanlık vicdanında makes bulmuştur. İnşallah eninde sonunda bu mahkemeyle birlikte başlayan bu süreç yeni bir dönemin de gelişmelerini de tetikleyecektir. Bundan sonraki süreçte Netanyahu ve çetesi, siyonist İsrail rejimi yalnızlaşmaya mahkumdur. Dünyanın her yerinde azıcık insanlıktan nasibi olan, azıcık vicdanı ve insafı olan herkesin dini, dili ne olursa olsun destekleyeceği dava Filistin davasıdır ve İsrail bu davanın uluslararası alanda güçlenmesiyle birlikte giderek yalnızlaşacak ve akıttıkları bu kanın içerisinde boğularak, bu zulmün altında ezilerek siyonist rejim yok olup gidecektir." diye konuştu.

'BÜYÜK BİR MÜCADELEYİ HEP BİRLİKTE FİLİSTİN'İN TANINMASI İÇİN VERİYORUZ'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yaptığı konuşmada "Büyük bir mücadeleyi hep birlikte Filistin'in tanınması için veriyoruz. Sosyalist Enternasyonal'in Başkanı Pedro Sánchez'in, kendi ülkesinin Filistin'i tanıması için gösterdiği cesaret, dünyaya yaptığı çağrı İrlanda'nın, Norveç'in bu tanıyan ülkeler arasında yer almaları son derece olumludur. Ama halen atılması gereken adımlar vardır. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu yüce çatının altında Sayın Meclis Başkanımızın varlığında bu çağrıyı sözümüze kıymet veren dünyadaki tüm siyasi akrabalarımıza, Türkiye ile diplomatik ilişki içinde bulunan ve bugün Meclis çatısı altında yapılan bu görüşmelerin tutanaklarına sahip olacak, bilgi sahibi olacak değerli büyükelçilere kendi ülkeleri için bu çağrıyı bir kez daha tekrar etmeyi bir borç biliyorum" dedi.

CHP lideri Özel, konuşmasının ardından Kuşatma kitabının yazarlarına plaket takdim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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