Kurtulmuş: "2023 sıradan bir tarih değil, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin miladı olan önemli dönüm noktalarından biri"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Cumhuriyetimizin 1. asrını geride bıraktık, şimdi önümüzde Cumhuriyetimizin 2. asrı var. 2023 onun için sıradan bir tarih değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinin miladı olan önemli dönüm noktalarından birisidir. Sadece bir slogan olarak söylenmiş değil, bir hedef olarak önümüze konulmuş ve konulması gereken bir tarihtir" dedi.

Programlara katılmak üzere Ordu'da bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ordu'nun Altınordu ilçesinde taşkınlar sonucu işyerlerinde hasar oluşan esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti ardından Ordu Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Sonrasında Fatsa ilçesinde organize sanayi bölgesinde düzenlenen toplu açılış programına katılan Kurtulmuş, açılışı yapılan fabrikalar ile Fatsa Belediyesi tarafından yağımı tamamlanan organize sanayi bölgesindeki köprünün hayırlı olmasını diledi.

"Her alanda örnek gösterilecek bir seçim oldu"

2023 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında konuşan Kurtulmuş, " Türkiye'de 2023 yılında seçimler hem 1. turu itibariyle, hem 2. turu itibariyle sadece Türkiye'de izlenmedi dünyanın dört bir tarafında izlendi. Bütün ülkeler, bütün oradaki siyaset merkezleri Türkiye'nin 2023 seçiminin, dünyanın 2023 en önemli seçimi olduğunun altını çizdiler. Kimisi dostane bir şekilde Türkiye'deki gelişmeleri izledi, kimisi de Türkiye'nin nasıl evirileceğine ilişkin bazı kaygılarını taşıyarak bu süreci izledi. Ama ne olursa olsun sonuçta Türkiye'de yaşadığımız seçim, hep beraber yaşadığımız seçim her alanda örnek gösterilecek bir seçim oldu. Her şeyden evvel ilk turda yüzde 87'nin üstünde, 2. turda da yüzde 85'in üstünde rekor bir katılımla memleketin evlatları, vatandaşlarımız, oy veren seçmenlerimiz demokrasi şöleninin paydaşı oldu. Ayrıca sadece katılımın yüksekliği dolayısıyla değil, Türkiye'nin her yerindeki seçim kampanyaları sırasında demokratik standartları çok yüksek bir kampanya süreci dünyaya örnek olacak bir seçim sürecinin geride bırakılmasına vesile oldu. Bundan dolayı bir kere daha sonucu ne olursa olsun 2023 yılında yaşadığımız bu seçime katkıda bulunan bütün yurttaşlarımıza, bütün seçmenlerimize canı yürekten teşekkür ediyoruz" dedi.

"5 yıllık hizmet sürecine girdik"

Seçimlerin ardından artık mazeret olmadan 5 yıllık bir hizmet sürecine girdiklerini kaydeden Kurtulmuş, "Milletiniz görevini yaptı, oyunu verdi, seçimlerini yaptı ve Türkiye'nin güven ve istikrar istikametinde ileriye gitmesi için kararlılığını ortaya koydu. Şimdi hep beraber bütün milletvekili arkadaşlarımızla, belediye başkanı olan arkadaşlarımızla, büyükşehir belediyemizle, kamu yönetimimizle hep beraber tek tek illerimizin daha ileriye, daha yukarıya çıkması için mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Dünyadaki bütün ekonomik ve siyasi dengeler, denklemlerin tabiri caizse yeniden kurulduğu bir dönemin içerisindeyiz"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye ile birlikte hem bölgemiz, hem dünya yeni bir dönemin içerisine girmiştir. Dünyadaki bütün ekonomik ve siyasi dengeler denklemler tabiri caizse yeniden kurulduğu bir dönemin içerisindeyiz Hiçbir şey bildiğimiz şekilde, alıştığımız şekilde devam etmeyeceği bir sürecin içerisine giriyoruz. Özellikle bu bölgede Türkiye için daha güçlü olmak, yere daha sağlam basmak ve daha büyük hedefler etrafında kenetlenmekten başka inanın başka hiçbir yol yoktur. Hele hele bizim gibi büyük bir milletin vatanı olan bu aziz vatanda Sultan Alparslan Han bu vatanın kapılarını açarak bize yurt olarak tespit ettiği, temin ettiği günden itibaren hep hedeflerimiz ileriye doğru olmuştur. Topu, tüfeği, kazması, küreği bile olmayan bu millet, atalarımız, dedelerimiz ayağa kalktı ve o küllerin üzerinden yeni Türkiye'yi, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Allah'a çok şükür, çok badireler atlattık, çok zor zamanlardan geçtik."

"2023 sıradan bir tarih değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinin miladı olan önemli dönüm noktalarından birisidir"

"Cumhuriyetimizin 1. asrını geride bıraktık, şimdi önümüzde Cumhuriyetimizin 2. asrı var. 2023 onun için sıradan bir tarih değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinin miladı olan önemli dönüm noktalarından birisidir" diyen Kurtulmuş, "Sadece bir slogan olarak söylenmiş değil, bir hedef olarak önümüze konulmuş ve konulması gereken bir tarihtir. İnşallah Cumhuriyetimizin 2. asrı her alanda güçlü Türkiye'nin asrı olacaktır. Eğitimden sanayiye kadar uluslararası ilişkilerden, toplumsal yapının güçlendirilmesine kadar sağlıktan, çevre alanındaki atılımlarımıza kadar hangi alan aklımıza geliyorsa hep en iyisi, en ilerisi, en yukarısındakini gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Bunun için gayretle önümüze koyduğumuz hedef, önümüzdeki asrın sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin asrı olmasıdır" ifadelerine yer verdi.

Programlarda Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ve Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı da konuşma gerçekleştirdi.

Kurtulmuş, buradaki programın ardından Ünye ilçesindeki binicilik tesislerinde, Ünye Belediyesi tarafından yapılan hizmetlerin toplu açılış törenine de katıldı. - ORDU