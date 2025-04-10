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Kursk Bölgesinde 9 Sivilin Ölümü: Ukrayna Ordusu Saldırı düzenledi

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Rusya Soruşturma Komitesi, Kursk bölgesindeki Makhnovka köyünde 9 sivilin cansız bedeninin bulunduğunu ve bu kişilerin Ukrayna ordusunun gerçekleştirdiği kasıtlı bir saldırıda hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya Soruşturma Komitesi, Kursk bölgesindeki Makhnovka köyünde 9 sivilin cansız bedeninin bulunduğunu, sivillerin Ukrayna ordusu tarafından evlere yönelik kasıtlı bir saldırıda öldürüldüğünün tespit edildiğini açıkladı.

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko yaptığı açıklamada, Kursk bölgesindeki Makhnovka köyünde 9 sivilin cansız bedeninin bulunduğunu ifade etti. Sözcü Petrenko, "Rusya Soruşturma Komitesi, Kursk bölgesindeki Suca'ya bağlı Makhnovka köyündeki bir terör eylemini soruşturduğu sırada müstakil evlerin bulunduğu bir mahalleyi inceleme yaparken evlerin içinde ve çevresinde şiddetli ölüm izleri olan 9 sivilin cesedini buldu" ifadelerini kullandı. Petrenko, Ukrayna askerlerinin Makhnovka köyündeki evleri kasıtlı olarak hedef aldığını tespit ettiklerini, sivillerin bu saldırılarda hayatını kaybettiğini aktardı. Evlerde yapılan incelemelerde Ukrayna askerlerinin kullandığı silahların yol açabileceği hasarla uyumlu tahribat tespit edildiğini, 6 cesette kurşun yaraları olduğunu vurguladı. Sivillerden birinin başından vurularak öldürülen yaşlı bir kadın olduğunu söyleyen Petrenko, kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. - MOSKOVA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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