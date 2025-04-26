Kursk Bölgesi Ukrayna Güçlerinden Temizlendi

Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede, Rusya'nın Kursk bölgesinin Ukrayna güçlerinden tamamen kurtarıldığını belirtti.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Gerasimov görüşmede, Putin'e Kursk bölgesinin Ukrayna askerlerden tamamen temizlendiği yönünde rapor verdi. Gerasimov, "Bugün Kursk bölgesindeki son yerleşim yeri olan Gornal köyü de Ukrayna güçlerinden kurtarıldı" ifadelerini kullandı. Putin ise Ukrayna askerlerinin yenilgiye uğratılmasında emeği geçen birlikleri tebrik ederek teşekkürlerini iletti. Putin, "Kiev rejiminin macerası tamamen başarısız oldu. Düşmanın, özellikle de savaşa en uygun, en iyi eğitimli ve Batı teçhizatına sahip Ukrayna birlikleri ki burada saldırı ve özel kuvvet birliklerinden bahsediyoruz, verdiği muazzam kayıplar, temas hattının tamamına yansıyacaktır. Kursk bölgesinin sınır bölgesinde düşmanın tam anlamıyla bozguna uğratılması, birliklerimizin cephe hattının diğer kritik bölgelerinde de başarılı operasyonlar gerçekleştirmesine zemin hazırlamakta ve bizi Neo-Nazi rejiminin yenilgisine daha da yaklaştırmaktadır. Tüm personeli, tüm askerleri ve komutanları bu başarılarından, zaferlerinden dolayı kutlamak istiyorum. Cesaretiniz ve kahramanlığınız için, anavatanımıza ve Rusya halkına hizmetiniz için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ukrayna, Ağustos 2024'teki sürpriz saldırıda Rusya'nın Kursk bölgesini ele geçirmişti. - MOSKOVA