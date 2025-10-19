Haberler

Kürşad Zorlu: Türkiye, Arabuluculukta Güvenilir Bir Ülke

Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Türkiye'nin arabuluculuk alanındaki rolünü vurgulayarak, ülkenin terörsüz bir Türkiye hedefi doğrultusunda önemli adımlar attığını belirtti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, " Türkiye, bölgesinde saygın bir devlet olmasının ötesinde, arabuluculuk konusunda aranan ve gerçekten güven duyulan bir ülke noktasına gelmiştir" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla Mardin'e gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Beraberindeki AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkan Yardımcıları Temel Akyürek ve Oğuz Afşar ile gelen Zorlu'yu, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, İl Başkanı Mehmet Uncu ve partililer karşıladı.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE BÖLGE SÜRECİNİ DİKKATLE TAKİP EDİYORUZ'

Burada açıklamalarda bulunan Zorlu, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu' üyesi olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Yürekten inanıyorum ki, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' hedefimize ulaştığımızda, sadece Türk dünyasına değil, bütün gönül coğrafyamızın da merkezlerinden biri elbette Mardin olacaktır. Hep birlikte inşallah o günleri göreceğimize ben yürekten inanıyorum. Birincisi 'Terörsüz Türkiye'yi sağlamalıyız. Aynı zamanda, Türk dünyasının gönül köprülerini Mardin ile kurma mecburiyetindeyiz. Suriye ile sınır hattı olan bu önemli şehrimizde özellikle altını çizmek istiyorum; biz terör örgütünün bütün kollarıyla, unsurlarıyla bu süreci tamamlaması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü o zaman 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşmak mümkün olacaktır. Bu süreci dikkatle takip ediyoruz."

'CUMHURBAŞKANIMIZIN VERDİĞİ MÜCADELEYİ GÖRÜYORSUNUZ'

Türkiye'nin arabuluculukta aranan ve güven duyulan bir ülke noktasına geldiğine dikkat çeken Zorlu, "Cumhurbaşkanımızın kararlılıkla, Rusya-Ukrayna krizi başta olmak üzere bölgemizde yaşanan gelişmelere, hatta Afrika'da Somali'de verdiği mücadeleyi görüyorsunuz. Artık Türkiye, bölgesinde saygın bir devlet olmasının ötesinde, arabuluculuk konusunda aranan ve gerçekten güven duyulan bir ülke noktasına gelmiştir. Mardin başta olmak üzere ülkemizin her tarafında terörsüz bir Türkiye'ye ulaşmak, kardeşlik hukukumuzu olması gereken seviyeye getirmek, birlikte yaşam irademizi o seviyede taçlandırmak, bizlerin bu yüzyıldaki en büyük hedeflerinden birisi olacaktır. Bu süreci sabote etmek isteyenlere, provokasyonlara karşı çok dikkatli olmak gerektiğini vurgulamak istiyorum. Bizler elbette görev alanımız içerisinde bu dikkatli özeni göstereceğiz. Ancak vatandaşlarımıza da bunu sürekli söylemek zorundayız. Hem içeride hem dışarıda bunu istemeyenler olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk milletinin güçlü olmamasını isteyecek bir tarihsel gerçekle karşı karşıyayız. Bu yolu sürdürmek isteyenler de şunu bilmelidir ki, bu sürece karşı durup onu akamete uğratmak isteyenler hiçbir şey elde edemeyecekler. Dün de elde edemediler. Ama bugün önümüzde büyük bir fırsat var. Belki uzun zaman sonra ilk defa bu kadar büyük bir fırsat var. İnşallah hep birlikte bunu sonuçlandıracağız ve büyük Türkiye'yi el birliğiyle inşa edeceğiz diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Zorlu ve beraberindekiler, daha sonra Mardin Valiliğini ziyaret etti.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
