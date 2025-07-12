Kürşad Zorlu: Türk Dil Kurumu'nun 93. Yılı ve Türkçenin Önemi

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Türk Dil Kurumu'nun 93'üncü yıl dönümünde Türkçenin korunması ve geliştirilmesine dair önemli açıklamalarda bulundu. Zorlu, TDK'nın Türk dünyasında 'Ortak Alfabe' çalışmalarında liderlik ettiğini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Milletimizin kültürünü, tarihini ve düşünce dünyasını taşıyan en önemli değerimiz Türkçemizdir. Bu değerin korunması ve geliştirilmesi amacıyla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde 12 Temmuz 1932'de kurulan Türk Dil Kurumu, bugün Türk dünyasında 'Ortak Alfabe' çalışmalarında öncü rol üstlenmektedir." ifadelerini kullandı.

Zorlu, Türk Dil Kurumunun (TDK) 93'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunlar kaydetti:

"Milletimizin kültürünü, tarihini ve düşünce dünyasını taşıyan en önemli değerimiz Türkçemizdir. Bu değerin korunması ve geliştirilmesi amacıyla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde 12 Temmuz 1932'de kurulan Türk Dil Kurumu, bugün Türk dünyasında 'Ortak Alfabe' çalışmalarında öncü rol üstlenmektedir. TDK'nin 93 yıllık bu kutlu yürüyüşünde emeği geçen herkesi saygıyla anıyor, Türkçemizin bilim ve kültür dili olarak yücelmesi için gösterilen tüm çabaları gönülden destekliyoruz."

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Politika
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