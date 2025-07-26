Kürşad Zorlu, Kırklareli'nde Partililerle Buluştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Kırklareli'nde partililerle bir araya gelerek, İl Başkanlığına ziyarette bulundu ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Kırklareli'nde partililerle bir araya geldi.
Ak Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Zorlu'yu, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş ile partililer karşıladı.
Sarıçam ve Dağtaş, çalışmaları hakkında Zorlu'ya bilgi verdi.
Zorlu, ardından partililerle sohbet etti.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Politika