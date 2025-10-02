Haberler

Kürşad Zorlu'dan İsrail'in Saldırısına Sert Tepki

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yaptığı saldırıyı lanetleyerek, bu eylemin deniz hukukunu ve insanlığı ihlal ettiğini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırıyı lanetledi.

Zorlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yapılan saldırının deniz hukukunun ve aynı zamanda insanlığın açıkça ayaklar altına alınması olduğunu belirtti.

Kürşad Zorlu, "Bu saldırı, masum sivillerin canını hiçe saymakta ve insanlığa karşı işlenmiş en büyük suçlardan birini teşkil etmektedir. İsrail'in saldırısını lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika
Gazze karasularına ulaşan Mikeno, İsrail tarafından ele geçirildi

İsrail Mikeno'yu ele geçirdi, bir gemiyle iletişim kesildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüneli kapatıp eğlence yapan gruba ceza yağdı

Onlar eğlendi, trafik felç oldu! Tünel terörüne ceza yağdı
İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı

İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.