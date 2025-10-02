Kürşad Zorlu'dan İsrail'in Saldırısına Sert Tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirdiği saldırıyı lanetledi.

Zorlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yapılan saldırının deniz hukukunun ve aynı zamanda insanlığın açıkça ayaklar altına alınması olduğunu belirtti.

Kürşad Zorlu, "Bu saldırı, masum sivillerin canını hiçe saymakta ve insanlığa karşı işlenmiş en büyük suçlardan birini teşkil etmektedir. İsrail'in saldırısını lanetliyorum." ifadelerini kullandı.