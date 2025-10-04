Küresel Sumud Filosu'ndan 36 Türk Vatandaşı Ülkeye Dönüyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "İsrail güçlerince uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36'sının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle ülkemize dönmesi öngörülmektedir" paylaşımında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabı 'X' üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İsrail güçlerince uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36'sının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle ülkemize dönmesi öngörülmektedir. Nihai rakam henüz kesinleşmemiştir. Kalan vatandaşlarımızın işlemlerinin en kısa sürede tamamlanarak Türkiye'ye gelmeleri için çalışmalarımız sürmektedir. Söz konusu uçakta üçüncü ülkelerin vatandaşlarının da yer alması planlanmaktadır." - ANKARA