Küresel Sumud Filosu'ndaki Türk Yolcular İstanbul'a Ulaştı

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail güçlerince el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerindeki Türk vatandaşlarının ve diğer katılımcıların Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul'a getirildiğini açıkladı. Bakan Fidan, kalan vatandaşların yurda dönüşleri için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızı ve çeşitli ülkelerden filo katılımcılarını taşıyan Türk Hava Yolları uçağı İstanbul'a ulaştı" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sosyal medya hesabı 'X' üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İsrail güçlerince el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızı ve çeşitli ülkelerden filo katılımcılarını taşıyan Türk Hava Yolları uçağı İstanbul'a ulaştı.

Kalan vatandaşlarımızın da en kısa sürede yurda dönüşleri için çalışmalarımız sürüyor.

İnsanlığın vicdanına ses olan yürekli insanlar, cesaretleri ve kararlılıklarıyla zulme karşı onurlu bir duruş sergilediler, adalet ve insani değerler adına verdikleri mücadele ile mazlumların sesi oldular." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
