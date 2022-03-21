Küre Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda Uykucu güven tazeledi - Haberler

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Küre Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda Uykucu güven tazeledi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Küre Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda Uykucu güven tazeledi

Kastamonu'nun Küre ilçesinde Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın genel kurulunda İsmail Uykucu güven tazeledi.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Küre ilçesinde Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın genel kurulunda İsmail Uykucu güven tazeledi.

Küre Şoförler ve Otomobilciler Odası Olağan genel kurulu, Küre Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Kurulda Başkan İsmail Uykucu güven tazeledi. İsmail Uykucu Başkanlığı'nda yönetim kurulu asil üyeliğine, Uğur Öz, Ahmet Namlı, Reşat Dinler, Erdal Atay, Ramazan Demirel ve Öncay Ersoy. Denetim kurulu asil üyeliğine de Mahmut Özçelik, Fatih Ünlü ve Ahmet Özçelik seçildi.

Divan başkanlığını KESOB Genel Sekreteri Ömer Faruk Livan'ın yaptığı olağan genel kurula, Küre Kaymakamı Mehmet Miraç Topaloğlu, Küre Belediye Başkanı Salih Turan, Ticaret İl Müdürlüğü Bakanlık Temsilcileri Ümit Emre Şirin ve İbrahim Kel, Daire Müdürleri, STK Başkan ve Yöneticileri, Siyasiler, İGM Üyeleri, Muhtarlar ve üyeler katıldı.

Genel kurulda konuşan Küre Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Uykucu, "20214 yılında merhum başkanımız Necmettin Öz abimizden devraldığımız görevi 2 dönemdir başarılı bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Bu süre zarfında yönetim ve denetim kurulu üyelerimiz ile birlikte hiçbir aylık talep etmeden görevimizi elimizden geldiğince sürdürmeye çalışıyoruz" dedi. - KASTAMONU

Küre Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda Uykucu güven tazeledi

Küre Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda Uykucu güven tazeledi

Küre Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda Uykucu güven tazeledi

Küre Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda Uykucu güven tazeledi

İhlas Haber Ajansı / Politika

Belediye Başkanlığı, Kastamonu, Politika, Haberler

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