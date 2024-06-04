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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı sonrası 2 günlük süreyi idari izin kapsamına aldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük sürenin de idari izin kapsamına alındığını duyurdu. Buna göre, kamu çalışanları 15 Haziran Cumartesi ile 23 Haziran Pazar günleri arasında izinli olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük sürenin de idari izin kapsamına alındığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısının ardından millete seslendi.

Erdoğan, bayram tatiline ilişkin, "Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Perşembe ve cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz." dedi.

Böylelikle kamu çalışanları, 15 Haziran Cumartesi ile 23 Haziran Pazar günleri arasında izinli olacak.

Kıratlı imzasıyla yazı gönderildi

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın imzasıyla, konuya ilişkin ilgili kurumlara yazı gönderildi. Yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Kurban Bayramı 15 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 13.00'te başlayıp 19 Haziran 2024 Çarşamba günü sona erecektir.

Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 20-21 Haziran 2024 tarihlerinde idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."

Kaynak: AA / Politika

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