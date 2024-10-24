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Kumluca'da Cumhuriyet'in 101. Yılı İçin Fidan Dikme Etkinliği Düzenlendi

Kumluca'da Cumhuriyet'in 101. Yılı İçin Fidan Dikme Etkinliği Düzenlendi
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Cumhuriyet'in 101. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen fidan dikme etkinliğine mahalle halkı ve öğrenciler katıldı. 5 bin metrekarelik alana 200 fıstıkçamı, 100 harnup, 50 defne ve 100 servi fidanı dikildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Cumhuriyet'in 101. yılı etkinlikleri kapsamında fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Kumluca Kaymakamlığının koordinesinde Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları çerçevesinde Kumluca Orman İşletme Müdürlüğünün ev sahipliğinde ilçeye bağlı Beşikçi Mahallesi sınırları içinde Kumluca Antalya kara yolu fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte Beşikçi Mahalle halkı tarafından kurulan çadırlarda mahalle sakinlerinden oluşan kadınlar hazırladıkları zeytin, peynir, pişi, çay ve keşkekleri katılımcılara ikram etti. Katılımcılar ve öğrenciler yaklaşık 5 bin metrekarelik alana 200 fıstıkçamı, 100 harnup (keçiboynuzu), 50 defne ve 100 servi fidanı diktiler.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kumluca Orman İşletme Müdürü Cengiz Okudan, "Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlamaları kapsamında Kumluca Kaymakamlığımız tarafında bize fidan dikme etkinliği verildi. Fidan dikeceğimiz alanı hazırladık. Fidanları temin ederek dikim alanına getirdik. Etkinlikler çerçevesinde fidanlarımızı diktik. Emeği geçen herkese ve katılımcılarımıza teşekkür ederim" dedi.

Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir ise, "Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlamaları çerçevesinde Kumluca Orman İşletme Müdürlüğümüzün düzenlediği fidan dikme etkinliğimize 4 okulumuz ile katıldık. Öğrencilerimize ağacın dikim aşamasından itibaren nasıl yetiştiğini öğrettik. Hem de onlara fidan diktirdik. Öğrencilerimiz diktikleri fidanları kontrol edecek. Büyüdüğünü kontrol edecekler. Bu sayede öğrencilerimiz çok iyi bir ağaçsever olacaklar diye düşünüyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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