Kulu'da bayramlaşma programı düzenlendi

Konya'nın Kulu ilçesinde Kurban Bayramı münasebetiyle bayramlaşma programı düzenlendi.

Kulu Kaymakamı Ramazan Polat ve ilçe protokolü arefe günü ilçe protokolü tarafından Şehit Asker Cengiz Köylüoğlu, Şehit Piyade Er Arif Mutlu ve Şehit Bekçi Süleyman Gezer'in kabirlerini ziyaret edildi. Kur'anı Kerim tilavetinin ardından şehit mezarlıklarında dua edildi. Buradaki programın ardından ilçedeki şehit yakınları, Kaymamam Ramazan Polat ve Belediye Başkanı Murat Ünver, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ahmet Kılıç, Emniyet Müdürü Saffet Yıldırım tarafından ziyaret edildi. Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürlüğü tarafından şehit yakınlarına hediye paketi verildi. Ziyaretlerin ardından Kulu Kaymakamlığı Toplantı Salonunda bayramlaşma programı düzenlendi. Bayramlaşmaya Kulu Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkanı Murat Ünver, Cumhuriyet Savcısı Olgu Can Mutlu, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ahmet Kılıç, Emniyet Müdürü Saffet Yıldırım, Müftü Muhsin Yıldız, siyasi parti ilçe başkanları ve kamu kurum temsilcileri katıldı. - KONYA