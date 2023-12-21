Kültür ve Turizm ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının 2024 bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

Ak Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, "Göreve geldiğimiz 2002 yılına göre en düşük memur maaşını 54 kat, net asgari ücreti 61 kat artırarak enflasyon karşısında çalışan kesimin yanında olduk." dedi.

TBMM Genel Kurulunda görüşülen Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2024 yılı bütçeleri üzerinde AK Parti milletvekilleri söz aldı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, turizmde başarılı bir yılın geçtiğini söyledi.

Bu yılın Ocak-Ekim ayları döneminde 50 milyon turistin geldiğini ifade eden Kocacık, turizm gelirinin de yıl sonunda 55 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini dile getirdi.

Kocacık, 200'den fazla ülkede tanıtılan Türkiye'nin, etkili tanıtım yaptığını belirtti.

AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Manavgat'taki ziyareti sırasında Ulualan Projesiyle ilgili partilerine karşı ağır ithamlarda bulunduğunu kaydetti.

Manavgat Belediyesinin, ilçedeki mesire alanını katletmeyi amaçladığını ifade eden Çokal, bu alanda belediyenin çok sayıda beton yapıyı inşa etmek istediğin söyledi.

Çokal, hükümetin Manavgat'taki yangınlar dolayısıyla yangın bölgesine 350 milyon liraya ulaşan destek verdiğini belirtti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, turizmde önemli başarılar elde edildiğini kaydetti.

Turizm gelirini artırmak için dağ ve kış turizminin stratejik önem taşıdığını vurgulayan Cıngı, kayak merkezlerinin uluslararası standartlara yükseltilmesiyle Türkiye'nin kış turizm destinasyonu olarak ön plana çıkacağını dile getirdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, Türkiye'nin bütün dünya mazlumlarının hasreti, "Türk'ün beklenen" olduğunu vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının bestecileri güncel konulara yönlendirmesini isteyen Hacıoğulları, "Bakanlığımız sanatçılara bugünü, günceli tanımlamaları adına 'Gazze katliam operası', 'şehit bebekler oratoryosu', 'katil İsrail modern balesi' yaptırsın." diye konuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, vakıfların, insanlığın ortak yararına çalışma anlayışı üzerine kurulduğunu ifade etti.

Vakıfların toplumsal barışın, huzurun sağlanmasına katkıda bulunduğunu belirten Erdem, şöyle devam etti:

"Ülkemizde 2002'den önce 46 tarihi eserin onarımı yapılırken, hükümetlerimiz döneminde 5 bin 800 vakıf eserinin restorasyon ve onarımı tamamlanmıştır. Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde bölgede bulunan 678 vakıf ve kültür varlığının, depremin hemen ardından tespitleri yapılarak restorasyon ve onarım çalışmaları başlatılmıştır. 2002'den önce 4 vakıf kültür ve varlıkları müzesi varken bugün rakam 10'a çıkarılmıştır."

AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka, Türkiye'nin sessiz devrimlerle çağ atladığını vurguladı.

Türkiye'nin takip eden değil, takip edilen bir ülke konumuna ulaştığının altını çizen Göka, milletin ve gençlerin, çarpıtmalarla Türkiye'yi kötüleyen muhalefetin söylemine maruz kalmak istemediğini belirtti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, Atatürk'e sahip çıkmak adına, Atatürk'ün ölümü, hastalığı, tedavisiyle ilgili bazı gerçekleri anlatmak istediğini belirterek, "Bunu, goygoycu Atatürkçülük yerine, eylemsel Atatürkçülük ve Atatürk'e sahip çıkmanın bir nişanesi olarak kabul etmenizi isterim." ifadelerini kullandı.

Atatürk'e hastalığı sürecinde yanlış tedavi uygulandığını savunan Cevizoğlu, doktorların Atatürk'ü Yalova kaplıcasına gönderdiğini ancak siroz olan bir hastanın bir kaplıcada hiç işi olamayacağını vurguladı. Cevizoğlu, "Atatürk'ün ölümünden iki yıl önce Atatürk'e gerçek teşhisi koyan Doktor Asım Arar tedaviyi söyler ama yanındaki insanlara anlatamaz" diye konuştu.

"Kapadokya Alan Başkanlığı, bölgenin sorununa çözüm üretecektir"

AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, Kapadokya Alan Başkanlığının, Kapadokya'nın tarihi ve turistik değerlerinin tanıtılması, korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

Kapadokya Alan Başkanlığının gelecek yıl da önemli çalışmalar yapacağını bildiren Çalışkan, "Bölgenin kültürel ve doğal kaynak değerlerinin korunması, geliştirilmesi amacıyla 5 çevre düzenleme projesi, 3 tescilli yapının restorasyonu, 9 peri bacasının onarımı ve Kapadokya alanı nazım imar planlarının yapılması işleri Kapadokya Alan Başkanlığınca 2024 Yatırım Planına alınarak bölgenin birçok önemli sorununa çözüm üretecektir." şeklinde konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Uludağ Milli Parkı'nın turizme katkı sağlayan önemli hazineler arasında yer aldığını belirtti.

Uludağ Alan Başkanlığının kurulduğunu hatırlatan Aydın, yerel yönetimler ve diğer kurumlarla koordinasyon sağlanarak alanda yürütülecek iş ve işlemlerdeki yetki karmaşası giderildiğini, iş ve işlemlerin hızlıca yürütülmesinin sağlandığını anlattı.

"Sosyal güvenlik yaygınlaştırılmaktadır"

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, sosyal güvenlik açığının gayrisafi yurt içi hasıla içerisindeki payının 2002'de yüzde 2,2 olduğunu, bu oranın 2022'de yüzde 0,26'ya düştüğünü bildirerek, şöyle konuştu:

"Sosyal Güvenlik Kurumunun performans göstergesi olan prim gelirlerinin emekli aylıklarını ve sağlık giderlerini karşılama oranı 2002 yılında yüzde 60,9 iken 2022 yılında yüzde 76,1 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu oranın 2023 yılı sonunda yüzde 74,6 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu bağlamda, SGK gelirlerinin giderleri karşılama oranının 2023 yılı sonunda yüzde 95 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. Çalışma hayatında uygulanan politikalarla istihdam ve iş gücüne katılım oranları arttığı gibi nitelikli insan kaynağı oluşturmaya da gayret edilmekte, sosyal güvenlik yaygınlaştırılmaktadır."

AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, Türkiye'yi daha güçlü, adil ve kucaklayıcı bir geleceğe taşımaya devam ettiklerini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından iş gücü piyasasındaki olumsuz etkileri aza indirmek amacıyla çeşitli tedbirler alındığını ifade eden Aldemir, afet bölgesi ilan edilen illerde işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan vatandaşlar için nakdi ücret desteğinin başlatıldığını aktardı.

Cüneyt Aldemir, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeme konusundaki kararlığıyla birlikte göreve geldiğimiz 2002 yılına göre en düşük memur maaşını 54 kat, net asgari ücreti 61 kat artırarak enflasyon karşısında çalışan kesimin yanında olduk. Ayrıca tarihi bir reformla asgari ücret vergi dışı bırakıldı. Bu sayede, çalışan kesimi enflasyona ezdirmediğimiz gibi refah artışından ciddi bir pay vermiş bulunuyoruz. İstihdamın korunması için de önemli çalışmalar yapmaktayız. İşverenlerimize, kayıtlı sigortalılar ile kadınlar, gençler ve engelliler gibi grupların istihdamının artırılması, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, bölgesel büyük ölçekli ve stratejik yatırımların özendirilmesi gibi amaçlarla 17 ayrı prim, teşvik, destek ve indirimlerden yararlanma imkanı sağlamaktayız."

"EYT gibi sorunlar da iktidarımızca çözülmüştür"

AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata, iktidarları döneminde sosyal güvenlik ve çalışma hayatında reformların hayata geçirildiğini dile getirdi.

Türkiye'nin genel sağlık sigortasının diğer ülkeleri kıskandıracak düzeyde olduğunu söyleyen Korkutata, "Bugün birçok gelişmiş Batı Avrupa ülkesinde dahi bizim genel sağlık sigortamız şeklinde yaygın, kaliteli ve ulaşılabilir bir kamu sağlık sigortası bulunmamaktadır. Cumhuriyetin en büyük kazanımlarından ve AK Parti'nin en büyük devrimlerinden biri de kuşkusuz genel sağlık sigortasıdır. İktidarlarımız boyunca çalışanları ve emeklileri enflasyona ezdirmediğimiz gibi, yıllardır talep edilen asgari ücretin vergiden istisna tutulması, 3600 ek gösterge ve EYT gibi sorunlar da bizim iktidarımızca çözülmüştür." diye konuştu.