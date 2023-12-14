HEDEP Muş Milletvekili Sümeyye Boz, "Enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir ortamda asgari ücrete yılda bir defa zam yapılması, emekçileri sefalete mahkum etmekten başka anlama gelmez." dedi.

Kültür ve Turizm ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarının 2024 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

HEDEP Muş Milletvekili Sümeyye Boz, "Enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir ortamda asgari ücrete yılda bir defa zam yapılması, emekçileri sefalete mahkum etmekten başka anlama gelmez." dedi.

TBMM Genel Kurulunda HEDEP milletvekilleri Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2024 yılı bütçeleri üzerinde söz aldı.

HEDEP Kars Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Türkiye'de, Mezopotamya'daki kültürel çeşitliliği bir yana bırakan ve kadim kültürleri yok sayan bir anlayışın olduğunu savundu.

Toplumun Batılı olanın "modern", geleneksel olanınsa "gerici" olarak görüldüğü bir bakış açısı içinde inşa edildiğini ileri süren Koçyiğit, "Özellikle Kürt kültürü bu gericilik yaftasıyla karşılaşıyor. Kürtler, televizyon dizilerinde ve filmlerde genellikle töre cinayetleri işleyen, kriminal kişilikleri olan, Türkçe bozuk aksanıyla konuşan, kapıcı ya da kahya olarak anlatılıyor. Bu durum sadece Kürtler açısından değil, Romanlar ve diğer halklar açısından da söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.

Koçyiğit, Kürt ve Alevi kültürünün asimile edilmeye çalışıldığını ileri sürdü.

HEDEP Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk Özen, RTÜK'ün özerk ve tarafsız bir kamu kuruluşu olduğunu ancak bunun sadece kağıt üzerinde kaldığını, iktidarı eleştiren basın yayın organlarını cezalandırdığını, iktidara yakın duran medyayı ise koruduğunu iddia etti.

HEDEP İstanbul Milletvekili Celal Fırat, Alevi inancının değerlerine saygı gösterilmediğini ileri sürerek, "Bu anlayışınız Selçuklu, Osmanlı ve ne yazık ki günümüz Cumhuriyet'inde zimmetli vatandaş anlayışının bir tezahürüdür. Çıkarılan yasa ve kanunlarla cemlerimiz, inancımız tamamen yasaklandı. Ocak pirlerimize üfürükçü damgası vuruldu. Toplumumuz insanlık dışı iftiralara maruz bırakıldı. Aleviler, suçlu sayıldı, güvenlik sorunu olarak görüldü." ifadelerini kullandı.

HEDEP Mardin Milletvekili George Aslan, azınlık vakıflarının sorunlarını anlattı.

Türkiye'deki Hristiyan halkların baskıcı uygulamalar sonucunda büyük bir nüfus kaybına uğradığını iddia eden Aslan, "Cumhuriyet döneminde çıkarılan yasalar ve ayrımcı politikalar nedeniyle bu hakların çoğu gasbedilmiştir. Azınlıkların Vakıf mallarına el konulmuştur. Bir dönem azınlık vakıfların mülk edinmeleri yasaklandı." diye konuştu.

HEDEP İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu, bütçenin sermaye sınıfının çıkarlarına göre hazırlandığını iddia ederek, "TBMM'de konuşulan bütçe, sermayenin ve yolsuzluğun bütçesidir. AKP iktidarı ile MHP koalisyonunun hazırladığı bütçede işçi sınıfı ve ezilenler aleyhine bir durum var. Kadınları, gençleri, emekçileri savunan bir bütçe yok. Bu bütçede halk, işçi sınıfı yok, sermaye sınıfı var." ifadelerini kullandı.

Asgari ücret tartışmalarına değinen HEDEP Muş Milletvekili Sümeyye Boz, bütçenin güvenlikçi bir anlayışla hazırlandığını iddia etti.

Güvenlikçi politikalara ayrılan bütçe nedeniyle halkın yoksullaştığını ileri süren Boz, "Yoksulluk sınırı asgari ücretin dört katına çıkmış. Yoksulluk ve açlık sınırının çok altında ücret alan çalışanlar var. Asgari ücret adeta ortalama ücret durumuna gelmiş. Enflasyonun bu kadar yüksek bir ortamda asgari ücrete bir kere zam yapılması, emekçileri sefalete mahkum etmekten başka anlama gelmez." görüşünü paylaştı.

"Asimilasyon, ret ve inkar politikalarını ortadan kaldırdık"

HEDEP'li milletvekillerinin eleştirilerine cevap veren AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti olarak "makbul olan-olmayan, birinci veya ikinci sınıf vatandaş" ayrımını ortadan kaldırdıklarını belirtti.

İnsan hakları alanında önemli reformlar yaptıklarına dikkati çeken Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti olarak 'insanı yaşat ki devlet yaşasın.' anlayışıyla hareket ediyoruz. İnsanı sadece nefes alan veren bir varlık olarak görmüyoruz. İnsanı; diliyle inancıyla kültürüyle ve değeriyle bir bütün olarak görüyoruz. Alevi vatandaşlarla ilgili de çok önemli adımlar attık. Cemevlerini tanıma ve kültürel devamıyla ilgili düzenlemeler yaptık. Her türlü asimilasyon, ret ve inkar politikalarını ortadan kaldırdık. Ali'siz Alevilik için yapılacak tüm politikaları ortadan kaldıracak şekilde, Ehl-i Beyti, Hz. Ali sevgisini, cemevini ve Bektaşiliği ortak kültürümüz olarak görüyoruz. Binlerce yıllık olan bu geleneğimizi sürdürmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Gayrimüslim vatandaşlar için de daha önce kanun çıkardıklarını hatırlatan Gül, azınlık vakıflarına ait bütün mal varlıklarını iade ettiklerini belirtti.

Gül, "Biz bu düzenlemeleri yaparken karşı çıkanlar 'Agop'un malını Agop'a mı vereceksiniz?' diyordu. Biz AK Parti olarak 'Agop'un malını Agop'a, Yakup'un malını Yakup'a vereceğiz.' dedik ve kanunu çıkardık. Daha yakın zamanda Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'da Süryani Kilisesi açıldı." ifadelerini kullandı.

Gül, Kürt vatandaşlarla ilgili de önemli düzenlemeler yaptıklarını, TRT'de Kürtçe kanal, üniversitelerde Kürt dili ve edebiyatına ilişkin bölümler açtıklarını söyledi.

Abdulhamit Gül, Kürtlerin yaşam hakkını tehdit eden asıl unsurun PKK olduğunu, PKK terör örgütüne ses çıkaramayanların bu konuda söyleyecek sözlerinin olmadığını belirtti.

"Bugün ülkede vatandaşın enflasyonu yüzde 129 olmuş"

TBMM Genel Kurulunda daha sonra CHP milletvekilleri Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2024 yılı bütçeleri üzerinde söz aldı.

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, 2024 yılı bütçesinin emeğiyle geçinenler için daha fazla yoksulluk, borç yükü ve yıkım bütçesi olduğunu söyledi.

Sermaye gruplarının daha da zenginleştirilebilmesi için hazırlanan bir bütçe olduğunu savunan Erdem, "Bu bütçe halka daha da derin bir yoksulluktan başka bir şey getirmemektedir. Halkı aldatmaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız." dedi.

Asgari ücret görüşmelerinin devam ettiğine işaret eden Erdem,"Enflasyon rakamlarınızı TÜİK bile uydururken zorlanıyor. Bugün ülkede vatandaşın enflasyonu yüzde 129 olmuş. Enflasyonu düşük göstererek verdiğiniz zam ayrı, bir de asgari ücrete yılda tek sefer zam yapılacakmış, yönetmelik öyleymiş. Hangi yönetmelik bu Sayın Bakan'ım? Vatandaşı açlığa mahkum ettiğiniz yönetmelik mi?" diye sordu.

Erdem, ekonomik kriz karşısında halkın güvenceli bir geleceğe sahip olmasının mümkün olmadığını öne sürerek, bütçeyle emeklinin, emekçinin insanca yaşayabilmesinin mümkün olmadığını aktardı.

CHP Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır, yaklaşık 120 milyar dolarlık yatırımı, 55 milyar dolarlık geliri ve 1,5 milyondan fazla çalışan emekçisiyle turizmin siyaset üstü tutulması gereken çok önemli bir sektör olduğunu söyledi.

Çorabatır, turizmin aynı zamanda tüm rakip ülkelerde öncelikli sektör olduğunu ve bir meslek olarak kabul edildiğini belirterek, "Sayın Bakan'a ve Meclis'te grubu bulunan tüm siyasi parti temsilcilerine bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum; Böyle stratejik bir sektörün meslek yasasının olmaması oldukça vahimdir. Turizm meslek birliği yasasını bir an önce Meclis gündemine almamız gerekiyor." diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan kürsüde konuşurken Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefat haberinin gelmesi üzerine bütçe görüşmelerine ara verildi.