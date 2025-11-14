Kültür ve Turizm Bakanlığının 2026 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2026 yılı bütçesi üzerinde görüşlerini dile getirdi.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, TBMM Kartalkaya'daki Otel Yangınını Araştırma Komisyonuna davet edilmesine rağmen gelmediği gerekçesiyle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u eleştirdi.

Kültürel etkinlikler için harcanan paraların miktarına ilişkin bilgilerin saklandığını savunan Bakırlıoğlu, Kültür Yolu Festivallerine bu yıl harcanan ve gelecek yıl harcanması planlanan miktara ilişkin Bakanlığın bilgi vermesini istedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, turizm gelirlerinin toplamının kişi başına ve gecelikte kimi yıllar artıp eksildiğini ancak 10-12 yıllık bir perspektifte düşüşün görüldüğünü belirtti.

Sektörde bölgesel olarak çeşitlendirme ihtiyacının bulunduğunu dile getiren Usta, bu konuda belediyelere de görev düştüğünü, Bakanlığın sorumluluk alanında olsa da belediyelerin de bu konuda bir şeyler yapmaya zorlanması gerektiği söyledi.

Sinop'ta Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait bir medrese çarşısı bulunduğunu ve buradaki 12 iş yerinden 11'inin kadın işletmecisi olduğu bilgisini veren Usta, bu işyerlerinin boşaltılmak istendiğini savundu ve bu karardan vazgeçilmesini istedi.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, estetiğin öne çıktığı, duyguların ve kültürel değerlerin aktarıldığı sanatın geliştirilmesi ve sanatçıların desteklenmesinin önemini vurguladı.

Sanatçıların söz ve eylemleriyle toplumu milli değerlerle barışık bir anlayışla ortak değerler etrafında kenetlenmeye yönlendirmesini isteyen Aksu, "Estetikten uzak, yerli yersiz küfür, milli, manevi, tarihi ve kültürel değerlere, devlete ve millete hakaret içeren eylem ve yapıtların 'sanat' adına sunulmasına fırsat verilmemelidir." ifadesini kullandı.

Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, otelcilik sektöründe iş güvenliği ve hijyen konularında büyük risk gördüğünü söyledi.

Ağırladığı kişi sayısı açısından ilçe büyüklüğünde otellerin bulunduğuna dikkati çeken Kısacık, otelcilik sektörünün iş güvenliği açısından çok tehlikeli sınıfa girebilecek ölçüde olduğunu belirtti.

Kısacık, çalışan ve misafir sirkülasyonunun yoğun olduğuna dikkati çekerek, otellerdeki hijyenin uluslararası standartlarda korunmasının önemine değindi.

"İzmir olarak yardıma çok ihtiyacımız var"

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir'in turizm potansiyeli açısından Türkiye'nin ve dünyanın önemli bölgelerinden olmasına rağmen hak ettiği turizme ulaşamadığını belirtti.

"İzmir olarak yardıma çok ihtiyacımız var." diyen Kırkpınar, bugün İzmir'de çöplerin toplanmadığını, çeşmelerinden su akmadığını, işçi maaşlarının ödenmediğini, körfezin temizlenmediğini aktardı.

İzmir'in Türkiye'nin en güçlü turizm potansiyeline sahip şehirlerinden olduğunu vurgulayan Kırkpınar, "Bu potansiyeli tam anlamıyla değerlendirmek için kültürden sanata, altyapıdan tanıtıma çok yönlü yatırımlarımızı sürdürürken, o dönem Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin, hükümetimiz tarafından İzmir'e yapılması planlanan yatırımlara destek yerine köstek olmasını da doğru bulmadığımızı ifade ettik." diye konuştu.

Çeşme Projesi'nin önemini vurgulayan Kırkpınar, "Şehrin alt yapı, üst yapı, ulaşım gibi birçok sorunu bulunurken İzmir'in belki de makus tarihini değiştirecek olan böylesi bir projeyi engellemek, şehrin gelişmesine ve kalkınmasına engel olmak anlamına gelmektedir." ifadesini kullandı.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Konya'nın turizmi konusunda sahip olduğu potansiyelin daha verimli kullanılması, turistik mekanların daha iyi tanıtılması ve turistlerin şehirde daha uzun kalmasını sağlayacak projeler geliştirilmesini istedi.

Konya'daki değerleri tanıtacak ve tüm dünyaya gösterecek projelerin uygulanmasını talep eden Kalaycı, "Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve merkezleri arasında maalesef Konya yoktur. Konya'nın açık hava müzesi görünümündeki kent merkezi başta olmak üzere kültür ve turizm yönünden büyük önem arz eden yerlerin kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi ilan edilmelidir. Böylelikle turizm yatırımları için daha fazla teşvik alabilmesi sağlanmalıdır." dedi.

RTÜK'e ilişkin değerlendirmeler

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, Diyarbakır 5 No'lu Cezaevi'nde 12 Eylül darbesinden sonra yaşanmış insanlık dışı uygulamaların izleri bulunduğunu belirterek, buranın "insan hakları" ve "hafıza müzesi" haline getirilmesini istedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) tarafsızlık vasfını birçok konuda yitirdiğini ileri süren ve dünyadaki teknolojik gelişmelere dikkati çeken Oluç, "Bu teknolojik gelişmelere uygun olarak bütün medya üzerinde RTÜK'ün olumlu anlamda düzenleyici bir rolünün olması gerçekten çok önem taşıyor. Bu teknolojik gelişmelerin hızlı seyrine uygun birtakım düzenlemelerin yapılması iyi olur." dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, RTÜK'ün 2025 yönetimine bakıldığında "denetim organı değil, sansür mekanizması" haline geldiğini savundu.

Televizyon kanallarındaki haber ve yorum programlarına 1 Ocak-14 Kasım tarihlerinde 52 ceza verildiğini kaydeden Bulut, bu cezaların "muhalif kanallara" verildiğini ileri sürdü.