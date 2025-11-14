Haberler

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2026 Yılı Bütçe Görüşmeleri Başladı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesini görüşmeye başladı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, komiteye sunum yaparak kurumun bütçesiyle ilgili bilgiler paylaştı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Komisyonda, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin yanı sıra Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Kapadokya Alan Başkanlığı, Uludağ Alan Başkanlığının özel bütçe, bütçe, kesin hesabı ve Sayıştay raporları ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının Sayıştay raporu görüşülecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kurumun 2026 yılı bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
