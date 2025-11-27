Haberler

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1967'deki İlk Papa Ziyaretine Ait Görüntüleri Paylaştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1967'deki İlk Papa Ziyaretine Ait Görüntüleri Paylaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1967 yılında Türkiye'ye gerçekleştirilen ilk Papa ziyareti ile ilgili görüntüleri paylaştı. Papa 6'ncı Paul'un Ankara ve İstanbul'daki ziyareti, Türkiye-Vatikan ilişkileri açısından önemli bir dönüm noktası oldu.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, 1967 yılında Türkiye'ye gerçekleştirilen ilk Papa ziyaretine ilişkin görüntüleri paylaştı. Papa 6'ncı Paul'un Ankara ve İstanbul ziyaretlerine ilişkin görüntüler, videoda yer aldı.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, ilk yurt dışı ziyareti için Türkiye'ye geliyor. 14'üncü Leo'nun Türkiye ziyaretinin başladığı gün, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün hesabından 1967 yılında Türkiye'ye gerçekleştirilen ilk Papa ziyaretine ilişkin görüntüler paylaşıldı. İlk ziyaret, 6'ncı Paul tarafından gerçekleştirildi. Papa 6'ncı Paulus, Ankara ve İstanbul'da çeşitli görüşmeler yaptı, Türkiye'nin farklı dini ve kültürel temsilcileriyle bir araya geldi. Bu ziyaret, Türkiye-Vatikan ilişkileri açısından kritik bir dönüm noktası oldu. Papa 6'ncı Paulus'un özellikle Ayasofya'da gerçekleştirdiği ziyaret, dünya çapında yankı uyandırdı.

'YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARINI ARALADI'

Sinema Genel Müdürlüğü'nün arşivinden çıkarılıp paylaşılan görüntülerde; Papa'nın uçaktan inmesi, karşılanması, vatandaşları selamlaması, Ayasofya ziyareti ile diğer ziyaret ve görüşmelerine ilişkin görüntüler yer aldı. Sinema Genel Müdürlüğü, söz konusu görüntüleri, "Papa 6'ncı Paulus'un 1967'deki Türkiye ziyareti, dönemin en önemli diplomatik temaslarından biri olarak tarihe geçti. Ankara ve İstanbul'daki buluşmalar Türkiye-Vatikan ilişkilerinde yeni bir dönemin kapılarını araladı" mesajı ile paylaştı. 1967'deki ilk ziyaretten sonra 1979'da Papa 2'nci Jean Paul, 2006'da 16'ncı Benedikt ve son olarak 28-30 Kasım 2014 tarihlerinde Papa Fransuva Türkiye'yi ziyaret etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Papa 14. Leo, Ankara'da! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim

Türkiye'ye ayak bastı! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: Kovid düzenlemesi bir af değil

11. Yargı Paketi Meclis yolunda! Bakan Tunç'tan "Af" açıklaması geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü

Eline alıp döktüğü şeyi tahmin edemezsiniz
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
İBB davasında tarih karmaşası

İBB davasında tarih karmaşası
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Cani koca uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini tüfekle öldürdü

Uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini vahşice öldürdü
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 44'e yükseldi, 279 kişi kayıp

4 bin kişi yaşıyordu! Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Şehir diken üstünde! Doğal gaz patlaması sonucu 2 ev çöktü

Halk diken üstünde! Şehirdeki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilk yanıt: CHP, İmamoğlu'nun üzerine beton dökmez

Özel'den Kılıçdaroğlu'nun 20 milyon izlenme alan videosuna ilk yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.