Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk kazı koordinatörleri atıyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk kazı koordinatörleri atayacaklarını ve denetimlerin tamamen kendileri tarafından yapılacağını açıkladı. Ayrıca, Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının kültür ve sanat vahası olacağını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yılsonu itibariyle tamamı Türk kazı koordinatörleri atıyoruz. Tamamen bizim denetimimiz altına girecek" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2024 Merkezi Yönetim bütçe ve 2022 Kesin Hesap Kanun teklifi görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı. Ersoy, arkeolojik kazılara ilişkin olarak, "1863 yılından beri kazı yapılıyor. Geleceğe miras projesinin başlattık. Tarihimizde ilk kez Türk koordinatörü atıyoruz. Yılsonu itibariyle tamamı Türk kazı koordinatörleri atıyoruz. Tamamen bizim denetimimiz altına girecek. Tarihi bütçelerle atıyoruz" dedi.

Faselise beton dökülmesine ilişkin iddialara Ersoy, "Tarihi eserlerin olduğu koyda çalışma yapılmadı. Anıtlar Kurulu'nun, Kazı Başkanlığı'nın onayladığı proje gerçekleştirildi. Temelsiz yapılar yapıldı. Bir tanesi 89 metre, diğer 92 metrekare. Hafta sonları 12 bin kişi geliyor" ifadelerini kullandı.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, "Yalan söylüyorsunuz" derken, Bakan Ersoy da, "Siz yalan söylüyorsunuz" şeklinde cevap verdi.

Haydarpaşa ve Sirkeci garlarına ilişkin soru üzerine Ersoy, "Haydarpaşa ve Sirkeci kültür vahası olacak. İstanbul'un ihtiyacı olan kültür ve sanat vahası olacak" diye konuştu. - ANKARA