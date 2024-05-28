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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Soğanlı Vadisi'nde İncelemelerde Bulundu

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Soğanlı Vadisi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy, Kayseri'ye 80 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşilhisar ilçesindeki peribacaları, kayadan oyma kiliseleri ve bez bebekleriyle bilinen Soğanlı Vadisi'nde, kadınlar tarafından çiçeklerle karşılandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Soğanlı Vadisi'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Ersoy, Kayseri'ye 80 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşilhisar ilçesindeki peribacaları, kayadan oyma kiliseleri ve bez bebekleriyle bilinen Soğanlı Vadisi'nde, kadınlar tarafından çiçeklerle karşılandı.

Daha sonra peribacalarının bulunduğu alanda yer alan Tokalı Kilisesi'ni gezen Ersoy'a, bölgede yapılan çalışmalar anlatıldı.

Ersoy, kadınların yaptığı Soğanlı bez bebeklerini de inceleyerek, burada örgü yapan kadınlarla fotoğraf çektirdi.

Aziz George Kilisesi'nde yapılan çalışmaları da inceleyen Ersoy, daha sonra kentten ayrıldı.

Bakan Ersoy'a, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile protokol üyeleri de eşlik etti.

Kaynak: AA / Politika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Yeşilhisar Kayseri Kültür Sanat Politika Güncel Haberler

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