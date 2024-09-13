Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş'ta restorasyonu tamamlanan Alaüddevle Camisi'nin açılışını yaptı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan ve restorasyon çalışması tamamlanan Alaüddevle Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Ersoy, kentteki programları kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan Alaüddevle Camisi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Ersoy, caminin açılışında, depremler sonucunda yıkılan kültür ve tarihi varlıkların yeniden ihyası için Bakanlık olarak çalışma başlattıklarını söyledi.

Depremden etkilenen yerler hakkında bilgi veren Ersoy, şöyle devam etti:

"11 ana deprem bölgemiz vardı ama 17 şehir ve bazı ilçelerde yıkım olmuştu. Şu anda kültür varlıklarımızın tamamında şantiyeler kuruldu. Hızlı şekilde restorasyon çalışmaları devam ediyor. İnşallah 2025 yılında hepsini ihya etmiş olacağız. Bu camimiz de depremde ciddi hasar almıştı. Bakanlık olarak hızlıca burayı restore ettik, minaremizin taşlarını onardık, onu da yapacağız. Eskiyle yarışır şekilde ayağa kalktı."

Konuşmaların ardından kurdelenin kesilmesiyle caminin açılışı gerçekleştirildi.

Programa, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri İrfan Çelikaslan ve Derya Bakbak, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer protokol üyeleri katıldı.