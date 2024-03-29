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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Hizmet ve eserle belediyecilik yapılır

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Belediyecilik, reklam ajanslarıyla, sosyal medya aparatlarıyla olmaz, hizmet ve eserle olur. Her bir vatandaşımızın kararı başımızın tacıdır. Demokrasi anlayışında milletin kararını beğenmemek, ona küsmek diye bir şey yoktur." dedi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki kapalı pazar yerinde vatandaşlarla iftar programında bir araya gelen Ersoy, yaptığı konuşmada, ilçede farklı ülkelerden yerleşen misafirlerin bulunduğunu belirterek, bu toprakların kültüründe inancın, kadim birlik ve beraberliğin, sevginin, kardeşliğin ve paylaşmanın en temel değerler olduğunu söyledi.

31 Mart'taki seçimlere değinen Ersoy, seçimlerin demokrasinin şölen günleri olduğunu dile getirdi.

"Demokrasi anlayışında milletin kararını beğenmemek diye bir şey yoktur"

Türkiye'nin demokrasi tecrübesi gelişmiş bir ülke olduğunu ifade eden Ersoy, 80 yıldır Türk milletinin büyük bir olgunlukla sandık başına giderek tercih yaptığını söyledi.

Laf değil hizmet, eser üretenleri milletin şaşmaz terazisiyle her defasında doğru ölçtüğünü anlatan Ersoy, "Belediyecilik, reklam ajanslarıyla, sosyal medya aparatlarıyla olmaz, hizmet ve eserle olur. Her bir vatandaşımızın kararı başımızın tacıdır. Demokrasi anlayışında milletin kararını beğenmemek, ona küsmek diye bir şey yoktur. Hizmet ve eser üretirken ayrımcılık da yoktur." dedi.

Cumhur İttifakı olarak adaylarının projeleriyle, heyecanlarıyla seçime hazır olduklarını anlatan Ersoy, şunları söyledi:

" Antalya, belediyecilik hizmetlerinde çok daha iyi noktalara gelebilecekken vakit kaybediyor, enerjisini tüketiyor. Bu tabloyu değiştirmeye talibiz. Seçim günü adaylarımız tarihi bir başarıya imza atacaklar. Durali Kolpak, sizin içinizden bir aday. Konyaaltı'nı bilen, sorunlarını bilen, çalışkan bir arkadaşımız. Genel ve yerel yönetim işbirliğiyle bu kentte çok daha güzel işleri başaracağız. Antalya'yı bir uçtan diğer uca gelişmiş bir şehir yapmak için canla başla çalışacağız."

İftar programına AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik ve Cumhur İttifakı Konyaaltı Belediye Başkan adayı Durali Kolpak da katıldı.

Kaynak: AA / Politika

Demokrasi Konyaaltı Antalya İftar Kültür Politika Güncel Haberler

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