Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gürbulak Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gürbulak Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunduklarını, ticaretin ve turizmin ivme kazanmasına olanak tanıyan sınır kapılarının modernizasyonu için çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gürbulak Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunduklarını, ticaretin ve turizmin ivme kazanmasına olanak tanıyan sınır kapılarının modernizasyonu için çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

" Türkiye'nin İran ve Asya'daki Türk Cumhuriyetleri'ne açılan en büyük hudut kapısı olan Ağrı'nın Gürbulak Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunduk. Hem ticaretin hem de turizmin ivme kazanmasına olanak tanıyan sınır kapılarımızın modernizasyonu için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Turistik tesislerin geliştirilmesi ve kültürel etkinliklerin desteklenmesi gibi projelerle bölgeyi canlandırmayı hedefliyoruz."