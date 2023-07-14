Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan 15 Temmuz Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 15 Temmuz ruhunun Türkiye Yüzyılı'nda da en temel ilham kaynağı olmaya devam edeceğini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Demokrasimizin gücünü ve özgürlük tutkumuzu gösteren 15 Temmuz ruhu, Türkiye Yüzyılı'nda da en temel ilham kaynağımız olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Ersoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün millete dönük gerçekleştirdiği hain saldırının, bağımsızlığı karakteri haline getirmiş milletin dirayetiyle sonuçsuz bırakıldığını belirtti.

"Tarih boyunca çok zor zamanlar geçirdik. Büyük badireler atlattık. Aynı anda farklı cephelerde mücadeleler verdik. Ama esarete asla boyun eğmedik, diz çökmedik" ifadesini kullanan Ersoy, mesajında, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi meydanlara inerek ülkemizi bir kukla devletine dönüştürmek isteyen hainlere karşı mücadele veren milletimizin sahip olduğu bu ruh, dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de yaşayacaktır. Demokrasimizin gücünü ve özgürlük tutkumuzu gösteren 15 Temmuz ruhu, Türkiye Yüzyılı'nda da en temel ilham kaynağımız olmaya devam edecektir. Bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anarken, yakınlarına başsağlığı diliyor, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum."