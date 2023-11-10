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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk'ü Anma Mesajı Yayımladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 85'inci yıldönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.