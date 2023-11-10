Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk'ü Anma Mesajı Yayımladı
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 85'inci yıldönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 85'inci yıldönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.
Bakan Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı videolu paylaşımda, Cumhuriyetimizin kurucusu, İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 85. yılında rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum. Aziz hatırasını daima yaşatacağız dedi. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika