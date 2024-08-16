Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2024 hedeflerini açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2024 yılı hedefimiz olan 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar gelir rakamına ulaşmak için çalışmayı sürdürüyoruz." dedi.

Bakan Ersoy, Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Geleneksel Ağustos Ayı Yemeği'ne katıldı.

Ersoy, burada yaptığı konuşmada, 2023 yılının ilk altı ayında 22,9 milyon olan ziyaretçi sayısının, yapılan çalışmalar sonucunda bu yıl 26 milyonun üstüne çıktığını, turizm gelirinin de 2023 yılının ilk altı ayına göre yüzde 9'dan fazla artarak 23,7 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Bu rakamları yeterli görmediklerini, ülke turizmi için çok daha fazlasını başarabileceklerine inandıklarını vurgulayan Ersoy, "2024 yılı hedefimiz olan 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar gelir rakamına ulaşmak için çalışmayı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Ersoy, bu hedefi açıkladıktan sonra turizm sektörünü etkileyen hem bölgesel hem de küresel düzeyde birçok olay yaşandığını, bunların arasında Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2024 Paris Olimpiyatları'nın da olduğunu ifade etti.

Bu iki büyük spor organizasyonunun haziran, temmuz ve ağustos aylarına etkisini tahmin ettiklerini, bir yandan da bölgede siyasi gerilimler ve savaşların devam ettiğini aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"İşte bu nedenle tahmin ettiğimiz ya da hiç bilmediğimiz gelişmelere karşı, Türk turizmini güçlü kılmak adına birçok önlem aldık. Antalya'yı ve ülkemizi dünya turizminin süper ligine çıkartmak ve orada kalıcı hale getirmek adına stratejiler geliştirdik. Krizlere karşı bağışıklık kazanmış yeni bir turizm anlayışıyla hareket ederek Türk turizminde üst üste rekorlar kırmayı başardık. Göreve geldiğimiz ilk gün, Türkiye'nin dünyada en önemli turizm potansiyeline sahip ülkelerden biri olduğunu söylemiştim. Bu potansiyeli en doğru şekilde yönetmek adına özel sektör temsilcilerinin de içinde yer aldığı, hızlı karar alabilen, profesyonel ve dinamik bir yapı oluşturarak Turizm Geliştirme Ajansını kurduk. 2023 yılında, sadece Antalya'da yapılan 74 etkinlik kapsamında, aralarında tur operatörü, basın mensubu ve influencerların da yer aldığı 75 ülkeden, toplam 2 bin 107 kişi ağırlandı. TGA bünyesinde 200'den fazla ülkede tanıtım ve reklam çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, Türkiye olarak dünyada turizm konusunda en yoğun ve en etkili reklam veren ülkeyiz."

"Yeni Antalya Arkeoloji Müzesi inşaatına da yakında başlıyoruz"

Bakan Ersoy, turizmi 12 aya çıkartmak için "Türk Arkeoloji Tarihinin Altın Çağı – Geleceğe Miras Projesi" kapsamında, arkeolojik çalışma sayılarını arttırdıklarını dile getirerek, "İnşallah 60 yılda ülkemizde arkeoloji alanında yapılan çalışmalara eş değer işi gelecek 4 yılda tamamlayacağız. Ayrıca yeni Antalya Arkeoloji Müzesi inşaatına da yakında başlıyoruz, proje çalışmalarında sona gelindi. Bununla birlikte Kemer'e de bir Sualtı Arkeoloji Müzesi kazandıracağız." bilgilerini verdi.

Ersoy, Alanya otoyolunun ihalesinin yap-işlet-devret modeliyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapıldığını, ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğü ile beraber, şehir içi trafiğinin azaltılması ve kavşak düzenlemeleri konusunda projeler geliştirdiklerini anlattı.

Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyiyle hükümet nezdinde anlaşma imzalayan ilk ülke olarak Sürdürülebilir Turizm Sertifika Programı'nı hayata geçirdiklerini kaydeden Ersoy, "Yapmış olduğumuz tüm bu çalışmalar sayesinde turizmde tüm zamanların rekorunu kırdık. Eylül ayı itibarıyla turizmde büyüme sürecinin daha da hızlanacağını öngörüyoruz. İnşallah sizlerin desteğiyle Antalya'nın ve ülkemizin dünya turizm pastasından daha yüksek bir pay alabilmesi için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu tarafından Bakan Ersoy'a Türk bayrağı şeklinde plaket takdim edildi.