Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "2023 yılında 20 bin ortaöğrenim, 7 bin 500 üniversite öğrencisine burs imkanı sağladık.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: '2023 yılında 20 bin ortaöğrenim, 7 bin 500 üniversite öğrencisine burs imkanı sağladık.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "2023 yılında 20 bin ortaöğrenim, 7 bin 500 üniversite öğrencisine burs imkanı sağladık. Gelecek yıldan itibaren geçerli olmak üzere ortaöğrenim eğitim yardımı kontenjanları 40 bine, yükseköğrenim burs kontenjanları ise 10 bine çıkarılmıştır." - ANKARA