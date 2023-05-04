Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş'ta konuştu Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, deprem bölgesinde bulunan oteller için orta vadeli finansman çalışması yaptıklarını söyledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Ersoy ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edip yetkililerden bilgi aldı.

Depremde hasar gören tarihi Ulu Cami ile tarihi Maraş Çarşısı'nda incelemelerde bulunan Ersoy ve Kirişci, esnaf ile sohbet edip ikram edilen çayı içti.

İki bakan, daha sonra depremde hasar gören Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi ve tarihi Maraş Kalesi'ni inceledi.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bakanlık olarak depremden etkilenen illerde çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kentte bir koordinasyon toplantısı yaptıklarını ve yakın zamanda restorasyon çalışmalarına başlayacaklarını belirten Ersoy, "Yarından itibaren Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın gösterdiği korunaklı bir noktada tarihi enkazın kaldırılması çalışmalarına başlayacağız. Kurtarılabilecek molozlar, tarihi molozla, kültürel molozla ayrıştırıldıktan sonra inşaat çalışması, restorasyon çalışmaları başlıyor. Bu bağlamda da öncelik verilecek noktalar tespit edildi. Yarından itibaren hızlı bir şekilde planlı şekilde çalışmalara başlayacağız." dedi.

Önceliklerinin Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait 7 yapı olduğunu ifade eden Ersoy, şöyle devam etti:

"Bunları hızlı bir şekilde ayağa kaldıracağız. Bunun dışında tescilli sokak ve yapılar var. Sokak sağlıklaştırma çalışmalarına da başlayacağız. Onların da hızlı bir şekilde düzenlemelerini yapmamız gerekiyor. Benim inancım birkaç yıl içinde ki ama çok uzun değil. Büyük bir bölümü birinci, kalan kısımları ikinci yıl sonuna kadar tamamlanır diye düşünüyorum. Bu süreçte şehre yeniden eski tarihi kimliğini kazandırmış olacağız. Tarihi dokusunu hiç kaybetmeden geri vermiş olacağız. Deprem sonrası bu tarz şehirlerin artık birer kültür şehri olması ve turizmden de hak ettiği payı almasını istiyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın da içinde olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da koordinasyonunda bir rota oluşturacağız. Bu rotanın içinde kültürel ve tescil yapılarla ilgili çalışmaları da bizim Bakanlığımız yapacak. Ben inanıyorum ki birkaç sene içinde bu çalışmalar sonunda Maraş çok daha cazip, çok daha çekici bir turizm şehri haline gelecek. Buralara yeni hikayeler yazmak gerekiyor."

Kentte bulunan Germanicia Antik Kenti'nde restorasyon çalışması yapacaklarını dile getiren Ersoy, söz konusu alandaki çalışmanın turizmdeki doğu rotası için oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Buradan çıkacak eserlerin, mozaikleriyle ünlü birçok şehri geride bırakacağını söyleyen Ersoy, söz konusu çalışmanın bitiminde kentin mozaik ve arkeoloji şehri olarak anılacağını belirtti.

Ersoy, kentin her yönüyle ayağa kalkması için çalışmaları yoğun şekilde sürdürdüklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş EXPO çalışmamız var zaten. İlk etapta bununla ilgili yoğun bir tanıtım yapacağız. Sonrasında da zaten bu çalışmalar başlamış olacak. Dediğim gibi biz çok uzun süreçli bir çalışmadan bahsetmiyoruz. Birinci aşamasını ilk yıl sonunda, ikinci yılın sonunda çok büyük bir kısmını tamamlarız. Tabii arkeolojik kazı kısmı, çok daha yavaş gideceğiz. O kendi özelliğinden dolayı. Ama orada da birçok şeyi ortaya çıkarmış olabiliriz. Arkeoparklardan müzelere kadar bir dizi çalışmadan bahsediyorum. İnşallah biz yolunu açmış olacağız. Birkaç sene içinde onlar yol almış olacak."

Deprem bölgesindeki oteller için finans desteği verilecek

Ersoy, deprem bölgesinde bulunan otellerin yeniden ayağa kalkması için çeşitle çalışmalar yaptıklarını kaydederek, "Bu hafta yayınlanacak yönetmelikle ilgili bizim limitlerimiz var, yardım limitleri. O limitlerimiz bu tarz deprem bölgesindeki tescilli yapılarla yani otellerle ilgili limitlerimiz arttırılacak bu yönetmelikle birlikte. Onlarla ilgili bir yol haritası belirlenmiş oluyor. Şimdi Merkez Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanlığımızla görüşüyoruz. Deprem bölgesindeki oteller için orta vadeli bir finansman çalışması da yapıyoruz. İnşallah bunlar da netleştiği zaman kamuoyuyla paylaşacağız. Zaten otel sayıları belli, kapasiteleri belli. Kimin ne kadar ihtiyaç duyduğunu da biz zaten şu anda Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğümüz tespitlerini yapıyor. Onlarla ilgili de bu yol haritası çok kısa sürede belirleyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Bakan Kirişci'nin konuşması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de depremlerin Kahramanmaraş başta olmak üzere 11 şehri acı şekilde etkilediğini, kentin depremde can kaybı ve hasar konusunda Hatay'dan sonra ikinci sırada yer aldığını, ilin yaralarının sarılması ve her anlamda ayağa kaldırılması konusunda bakanların desteklerini gördüklerini belirtti.

Kahramanmaraş'ta depremlerde 12 bin 584, 11 ilde ise 50 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Kirişci, şöyle konuştu:

"Hepsine Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Fakat Kahramanmaraş kültürü, sanatı olan her türlü dokuları bünyesinde barındıran, kimliği olan özel bir şehir. Bu şehrin sahip olduğu değerlerin de o fiziki nitelik değiştirme veya iyileştirme çabaları noktasında kültür alanında da bizim buradaki doğal ve tabiat varlıklarımızı her türlü zenginliklerimizi de ayağa kaldırma çabası içerisindeyiz. Bu çerçevede de bilhassa şehrimize ait olan tarihi eserlerde ve de kültürel mekanlarda meydana gelen zararları ve buradaki hasar durumlarını değerlendirdik. Kültür ve Turizm Bakanlığımız kendi uhdelerinde, görev alanlarında olan konularla ilgili şehrimizin altyapısının ve üstyapısının ayağa kaldırılması konusunda çok güzel tekliflerde bulundular, çok güzel önerileri oldu ve bizim kendilerine sunmuş olduğumuz bazı çalışmalara da destek olacaklarını belirttiler."

Bakan Kirişci, kentin manevi merkezi olan Ulu Cami'nin ihyası ve inşası konusundaki gelişmenin kendilerini heyecanlandırdığını aktararak şunları kaydetti:

"Onunla beraber yine tescilli olan ve vakıf eseri olarak bilinen toplam 7 eserimizin hali hazırda çalışmaları zaten yapılıyor ama diğer konularla ilgili şu anda bulunmuş olduğumuz Kahramanmaraş Kalesi içerisindeki yapı ve surlarda meydana gelen birtakım buradaki ihya ve inşa çalışmalarına da aynı şekilde destek vereceklerini belirttiler. Fakat şehrimizin turizmi ve bu turizmde de şehrimizin bundan nasiplenmesi adına Germanicia arkeolojik alanıyla ilgili de gerçekten güzel bir noktaya geldik. Bakan'ımızın bu ziyareti bizlere bir ayrı bir heyecan, ayrı bir motivasyon, ayrı bir enerji kazandıracak. Kahramanmaraş'ımızın buna çok ihtiyacı vardı."