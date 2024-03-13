Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk turizmini ileriye taşıma kararlılığını vurguladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Savaşlar, insani krizler, afetler, siyasi gerilimler ve küresel ekonomik dalgalanmalar, öznesi insan olan turizmi olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ancak biz Türk turizmini ileriye taşıma kararlılığımızdan hiçbir zaman ödün vermedik ve neticede 2023'ü yine rekorlarla kapattık." dedi.

Ersoy, Panoroma Müzesi'ne ziyaretinin ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen Samsun Turizm Master Planı Basın Lansmanı'na katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Ersoy, 2021 yılında, bütün paydaşlarla istişare ederek Türkiye Turizm Ana Planı'nı güncellediklerini, Türk turizmi için atılacak her adımın bu plana uyumlu olması gerekliliğini ortaya koyduklarını vurguladı.

Sunumu yapılan Samsun Turizm Master Planı'nın bu anlamda çok değerli bir çalışma olduğunu belirten Ersoy, planın her şeyden önce küresel ve bölgesel turizm değişimleri ile eğilimler doğrultusunda şekillendiğini vurguladı.

Turizmde yerel yönetimlerin her şeyi Bakanlıktan beklemesini doğru bir yaklaşım olarak görmediğini ifade eden Bakan Ersoy, şunları dile getirdi:

"Eğer söz konusu bölgenin bütün potansiyelini bir faydaya dönüştürmek istiyorsanız tarım, gastronomi, geleneksel sanatlar gibi yöresel zenginliklerin tanıtılması ve değerlendirilmesinden tutun da kültür varlıklarının korunması, altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları yanında doğru ve sağlıklı yapılaşmanın gerçekleştirilmesi, doğal zenginliklerin koruma kullanma dengesi gözetilerek ekonomiye kazandırılması, doğru ve sürdürülebilir istihdam imkanlarının sağlanması gibi birçok politikanın uygulanması gerekiyor. Hemen hepsi belediyelerimizin yetki ve görev sahası içinde. Elbette Bakanlık olarak biz daima belediyelerimizin yanındayız. Bugüne kadar gerek sorumluluklarımız çerçevesinde gerekse bizim görevimiz olmasa da ihtiyaç hasıl olduğunda belediyelerimizden desteğimizi esirgemedik. İnşa edilen eserler, yatırımlar ve ödenekler ortada."

Ersoy, göreve geldikleri günden itibaren en önemli hedeflerinden birinin Türk turizmini 12 ay boyunca hareketli kılmak ve 81 ilin kendi zenginlikleriyle bu hareketin öznesi yaparak turizmden hak ettikleri payı almalarını sağlamak olduğunun altını çizdi.

Tanıtımdan, gastronomi ve arkeolojiye kadar bölgeleri ve illeri sahip oldukları zenginliklerle ulusal ve uluslararası turizm vitrinine çıkardıklarını belirten Bakan Ersoy, 81 ilde "İl Tanıtım ve Geliştirme İşbirliği Protokolleri" imzalandığını, program kapsamında oluşturulan İl Tanıtım ve Geliştirme Kurullarının valilik başkanlığında faaliyet gösterdiğini aktardı.

"Türkiye dünyanın en yoğun ve etkili tanıtım yapan ülkesi konumuna gelmiştir"

Bakan Ersoy, öznesi insan olan turizmin savaşlar, insani krizler, afetler, siyasi gerilimler ve küresel ekonomik dalgalanmalardan etkilendiğine işaret ederek, "Ancak biz Türk turizmini ileriye taşıma kararlılığımızdan hiçbir zaman ödün vermedik ve neticede 2023'ü yine rekorlarla kapattık. Başarıyı getiren unsurlardan biri şüphesiz Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA). Kurulduğu 2019 yılından bugüne tanıtım, iletişim ve durum yönetimi başlıklarında, kendisinden 60-70 yıl önce kurulmuş uluslararası kurumların arasından sıyrılmış ve muazzam bir iş çıkarmıştır. Bugün de bu performansını devam ettirmektedir. Öyle ki bugün Türkiye dünyanın en yoğun ve etkili tanıtım yapan ülkesi konumuna gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Başarı için önemli bir diğer unsurun ürün ve pazar çeşitliliği olduğunu aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Biz, Türk Havayollarının uçtuğu her destinasyonu kendimize pazar olarak gören bir anlayışla çalışmalarımızı planladık ve uyguladık. Ayrıca ülkemizin ana turizm destinasyonlarına doğrudan uçuş sayılarını artırdık. Bunların sonuç vermesi için de farklı turist profillerini cezbedecek ürün çeşitliliği sunmaya başladık. Bugün gastronomiden arkeolojiye, mavi yolculuktan tren yolculuğuna, inanç rotalarından festivallere, cruise destinasyonlarına kadar 60'dan fazla ürün sunan bir Türkiye var. Son olarak nicelikten niteliğe geçişi başlattık. Zaten diğer iki unsurun da kendi içinde asli hedefi nitelikli turisti ülkemize getirmek idi. Turizm gelirlerimizin ulaştığı seviye ve kişi başı gecelik harcamada yakaladığımız ciddi yükseliş ivmesi bunu da başardığımızın rakamsal ispatıdır."

Turizmde nitelikli personelin de çok önemli olduğunu söyleyen Ersoy, bunun için de eğitimde çok ciddi bir değişim sağladıklarını anlattı.

Bakan Ersoy, Türkiye Yüzyılı'nda Türk turizmini dünyadaki zirve yarışının değişmez isimlerinden biri yapmanın kararlılığını taşıdıklarını sözlerine ekledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan da Samsun için yeni bir dönemin başladığına işaret etti.

Samsun'un çok güzel bir şehir olduğuna vurgu yapan Karaaslan, "Tüm bu güzellikler bir marka değerine dönüşecek. İnanıyorum ki yerel olan aynı zamanda evrensel olacak. Samsun çok güçlü bir altyapıya sahip. Biz Kültür Yolu Festivali'yle birlikte Samsun'umuzda milyonları ağırlayacağımız bir süreci yaşayacağız. Samsun bütün bunların üstesinden gelebilecek bir şehir. Ama bu master planla birlikte bütün bu adımları çok daha kendinden emin atacak." dedi.

Vali Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Bakan Ersoy ve protokol üyeleri, toplu fotoğraf çektirdi. Ersoy, daha sonra kentten ayrıldı.