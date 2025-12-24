Haberler

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu ile görüştü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu ile Bakanlıkta bir araya gelerek kültür ve turizm alanındaki işbirliklerini değerlendirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu ile görüştü.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'yu Bakanlıkta ağırladıklarını belirtti.

Bakan Ersoy, "Kültür, turizm ve ortak miras alanlarında yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik. İşbirliğimizi güçlendirecek yeni adımlar üzerine verimli bir görüş alışverişinde bulunduk. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

