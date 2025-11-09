Haberler

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajı Açıklaması

Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "10 Kasım milletimiz için yalnızca bir anma günü değildir.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "10 Kasım milletimiz için yalnızca bir anma günü değildir. Bu tarih aynı zamanda onun fikirlerini, değerlerini ve bizlere emanet ettiği Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatma kararlılığımızı yinelediğimiz gündür." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajına yer verildi.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 87'nci yılında saygıyla anan Ersoy, şunları kaydetti:

"İleri görüşlülüğü, azmi ve milletine olan sonsuz inancıyla bir ulusun kaderini değiştiren Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti, bugün de onun gösterdiği hedefler doğrultusunda ilerlemeye devam etmektedir. Bizler de bu kutlu emaneti daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihal ettiği 10 Kasım milletimiz için yalnızca bir anma günü değildir. Bu tarih aynı zamanda onun fikirlerini, değerlerini ve bizlere emanet ettiği Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatma kararlılığımızı yinelediğimiz gündür. Milletimizin büyük liderini ebediyete uğurladığı bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatanımız uğruna can veren tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Politika
