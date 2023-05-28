Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Beşiktaş'ta oyunu kullandı
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu Beşiktaş'ta kullandı. Eşi Pervin Ersoy ile Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen Bakan Ersoy, 1296 numaralı sandıkta oy verdi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu Beşiktaş'ta kullandı.
Eşi Pervin Ersoy ile Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen Bakan Ersoy, 1296 numaralı sandıkta oy verdi.
Ersoy, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Türkiye Yüzyılı'na adım adım... Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oyumuzu kullandık. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Yıldız - Politika