Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Balıkesir İl Halk Kütüphanesi'nin açılışında konuştu Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni hedeflerinin, kütüphaneleri yalnızca okuma alanı olmaktan çıkarıp, düşünen, üreten ve dönüştüren bireylerin yetiştiği, topluma yön veren merkezler haline getirmek olduğunu belirtti.

Bakan Ersoy Balıkesir Valiliği'ne gerçekleştirdiği ziyaretin ardından İl Halk Kütüphanesinin açılışında yaptığı konuşmada, bilgiye hem fiziksel hem dijital ortamlarda hızlı ve kolay erişim imkanının, kütüphaneleri yalnızca kitapların bulunduğu yerler olmaktan çıkardığını, onları araştırmanın, üretmenin, öğrenmenin ve paylaşmanın merkezine yerleştirdiğini söyledi.

Kütüphanelerin bireysel gelişimin, toplumsal dayanışmanın ve kültürel etkileşimin yaşandığı alanlarına dönüştüğünü ifade eden Ersoy, "Bizler de göreve başladığımız ilk andan itibaren, kütüphaneleri yalnızca birer bilgi merkezi değil aynı zamanda hizmete erişimde fırsat eşitliği sağlayan kurumlar olarak ele aldık. Ülkemizin her köşesinde vatandaşlarımızın bilgiye, kitaba ve teknolojiye rahatça ulaşabilmesi için büyük bir gayret gösterdik." dedi.

Bu anlayışla son yıllarda Türkiye genelinde çok sayıda yeni kütüphane açtıklarını, mevcut kütüphaneleri modernize ettiklerini ve hizmet çeşitliliğini artırdıklarını aktaran Ersoy, kütüphanelerin artık sadece okuma alanları değil öğrenmenin, üretmenin ve paylaşmanın merkezleri haline geldiğini vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Yaşayan kütüphane yaklaşımımız sayesinde halk kütüphanelerimizi, sadece bilgiye erişim sağlayan yapılar değil, aynı zamanda bireylerin sosyal, kültürel ve eğitsel ihtiyaçlarını karşılayan çok yönlü yaşam alanları haline getirdik. Yeni hedefimiz, kütüphaneleri yalnızca okuma alanı olmaktan çıkarıp, düşünen, üreten ve dönüştüren bireylerin yetiştiği, topluma yön veren merkezler haline getirmektir. Üreten kütüphaneler vizyonuyla artık kütüphanelerimiz, ülkemizin gelişimine yalnızca eşlik eden değil, ona yön veren proaktif yapılar olarak hizmet verecektir. Üreten kütüphaneler, yalnızca okuma kültürünü yaygınlaştırmakla kalmayacak, bireylerin deneyimleyerek öğrenmesini, böylece bilgiyle birlikte üretim süreçlerine katılmasını da mümkün kılacaktır."

İhtisas kütüphanelerinin de farklı sektörlerin bilgi ihtiyacına yönelik derinleşmiş ve nitelikli içerikler sunarken sanat, edebiyat ve geleneksel el sanatları alanındaki atölye ve etkinliklerle bireyleri kültürel üretime teşvik ettiğini dile getiren Ersoy, aynı zamanda inovasyon ve girişimciliğe zemin hazırlayarak kütüphaneleri, fikirlerin filizlendiği ve projelerin hayat bulduğu gelişim merkezlerine dönüştürdüklerini söyledi.

"Üreten kütüphane" yaklaşımının, bireylerin yalnızca bilgiye erişen değil, aynı zamanda bilgi ve içerik üreten, düşünen ve katkı sunan aktif öznelere dönüşmesini hedeflediğini belirten Ersoy, "Bu vizyon doğrultusunda ülkemizin dört bir yanında 1300'ü aşkın halk kütüphanesiyle hizmet veriyoruz. Bugün itibarıyla 26 müstakil bebek kütüphanesi, 59 müstakil bebek ve çocuk kütüphanesi, 20 ihtisas ve edebiyat müze kütüphanesi, 12 AVM kütüphanesi, ceza ve tevkif evi kampüslerindeki 10 adalet halk kütüphanemiz, havalimanı ve gar kütüphanelerimizle halkımıza çok yönlü ve kapsayıcı bir kütüphane hizmet modeli sunuyoruz." diye konuştu.

"Halk kütüphanelerinde üye sayısı 6,7 milyona ulaştı"

Bakan Ersoy, "Bilgiye erişim herkesin hakkıdır" anlayışıyla, 78 gezici kütüphane ile yerleşik kütüphanelerin ulaşamadığı noktalara hizmet götürdüklerini, kırsaldaki öğrencileri kitapla, etkinliklerle ve öğrenme ortamıyla buluşturduklarını anlattı.

Türkiye'de son 6 yıl içinde toplam kütüphane kullanım alanında yüzde 83'lük artış sağladıklarını aktaran Ersoy, "410 bin metrekareden 750 bin metrekareye ulaştık. Aynı süreçte oturma kapasitesi 97 binden 150 bine çıkarılarak yüzde 54 artış sağlandı. Bu genişleme hem kullanıcı deneyimini geliştirdi hem de hizmet erişimini yaygınlaştırdı." dedi.

2024 yılı sonunda halk kütüphanelerinde üye sayısının 6,7 milyona, kullanıcı sayısının 38,7 milyona ve toplam kitap sayısının 25,1 milyona ulaştığını belirten Ersoy, "Bu üç başlıkta tarihin en yüksek rakamlarını yakalamanın gururunu yaşıyoruz. Sadece bir yıl içinde kullanıcı sayımız 5 milyondan fazla artış gösterdi. Bu başarıda, son iki yılda hizmete açtığımız 170'in üzerindeki yeni ve yenilenmiş kütüphane, hızla büyüyen kapalı kullanım alanlarımız, zenginleşen koleksiyonlarımız ve teknolojiyi etkin kullanan hizmet modellerimizin çok büyük payı bulunmaktadır." şeklinde konuştu.

"Halkımızın her yerden erişebileceği bir bilgi evreni oluşturuyoruz"

Kütüphanelerde dijital çağın gerekliliklerine uygun olarak kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini ifade eden Ersoy, şöyle devam etti:

"Yapay Zeka Temelli Kütüphaneler projesiyle, sesli iletişim kurulabilen dijital asistanlarımız sayesinde kullanıcılarımızın bilgiye erişim süreçlerini hızlandırıyor ve kolaylaştırıyoruz. Öte yandan, Milli Dijital Kütüphane Projesi ile Milli Kütüphanedeki milyonlarca kaynağı dijital ortama taşıyarak halkımızın her yerden erişebileceği bir bilgi evreni oluşturuyoruz.

Engelsiz kütüphane anlayışıyla, engelli vatandaşlarımızın kütüphane hizmetlerinden eşit biçimde yararlanmasını da temel önceliklerimiz arasında konumlandırdık. Kütüphanelerimizi yalnızca bilgiyle değil, doğaya saygıyla da inşa ediyoruz. Yeni hizmet binalarımızda çevre dostu teknolojilere yatırım yapıyor, sürdürülebilirlik yaklaşımını merkeze alıyoruz. Bu anlayışın somut bir yansıması olan Banaz Tarım Kütüphanesi ve Burdur İl Halk Kütüphanesi, 2024 yılında IFLA tarafından dünyaya örnek gösterilen projeler arasında yer aldı."

"Balıkesir İl Halk Kütüphanesi tüm bölgenin kültürel belleğine yön verecek"

Balıkesir İl Halk Kütüphanesi'nin 5 bin 650 metrekarelik kullanım alanı, 105 bin kitap kapasitesi ve aynı anda 770 kişiyi ağırlayabilen altyapısıyla, sadece şehrin değil, tüm bölgenin kültürel belleğine yön verecek nitelikte bir merkez olarak tasarlandığını belirten Ersoy, konuşmasında şunları dile getirdi:

"Her yaştan bireyin farklı ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde dizayn edilen kütüphanemizi, 0-3 ve 4-6 yaş grubu için bebek ve çocuk bölümleri, gençlik ve yetişkin okuma salonları, grup çalışma alanları, internet ve multimedya salonları ile sizlerin hizmetine sunduk. Ayrıca dene-yap, kimya, matematik ve zeka atölyeleri, konferans salonu, cep sineması, süreli yayın bölümü ve kent kitaplığı gibi alanlarla kütüphanemiz, Balıkesir'in kültürel ve eğitsel hayatına çok boyutlu katkılar sağlayacaktır.

Bugün itibarıyla Balıkesir'de 1 il halk, 4 çocuk, 3 şube, 1 kasaba ve 17 ilçe halk kütüphanesi olmak üzere toplam 26 halk kütüphanemiz ile vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Bu hizmet ağı, sadece şehir merkezlerindeki yerleşik kütüphanelerle sınırlı kalmayıp Gezici Kütüphane aracımız sayesinde kırsal bölgelerdeki vatandaşlarımızı da bilgiyle buluşturmaktadır."

Son beş yılda Balıkesir'de kütüphane hizmetlerini genişletmek adına kararlılıkla önemli adımlar attıklarını ifade eden Ersoy, "Edremit İlçe Halk Kütüphanemiz modern binasında hizmete başladı. Havran, İvrindi, Dursunbey, Marmara Adası ve Saraylar'da yeni halk kütüphanelerimizi belediyelerimiz ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla da iş birliği yaparak hizmete açtık. Burhaniye'de de yeni kütüphane binamız bitmek üzere. 2024 yılı itibarıyla Balıkesir'deki halk kütüphanelerimiz 600 bini aşkın kitap, 350 binin üzerinde materyal, 150 binden fazla kayıtlı üye bugüne kadarki en yüksek hizmet kapasitesine ulaşarak rekor kırmıştır." diyerek sözlerini tamamladı.

Bakan Ersoy konuşmasının ardından, beraberindekilerle açılışını gerçekleştirdiği kütüphaneyi gezdi.