Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haberler

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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

AA - Ferdi Türkten - Politika
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Mücadele'den bugüne tarafsız ve ilkeli haber anlayışıyla Türkiye'nin sesini tüm dünyaya duyuran, en doğru ve güvenilir bilgiyi halkımıza hızla ulaştıran Anadolu Ajansının 102. yıl dönümünü kutluyor, nice başarılı yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Ferdi Türkten - Politika

Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye, Medya, Milli, Politika, Haberler

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