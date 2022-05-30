Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Gölpazarı'nı ziyaret etti - Haberler

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Gölpazarı'nı ziyaret etti

AA - Yavuz Emrah Sever - Politika
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Gölpazarı'nı ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan'ın Gölpazarı'na ziyarette bulunduğu bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan'ın Gölpazarı'na ziyarette bulunduğu bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Alparslan'ın, Kaymakam Efecan Şahin, Belediye Başkanı Hayri Suer ve İpek Yolu Belediyeleri Birliği'ne bağlı belediye başkanları tarafından kurum önünde karşılandığı belirtildi.

Alparslan'ın daha sonra ilçede tamamlanan ve yapımı devam eden projeleri gezerek yetkililerden bilgi aldığı ifade edildi.

AA / Yavuz Emrah Sever - Politika

Hayri Suer İpek Yolu Turizm Politika Haberler

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