Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Amasya'da kütüphane ve cami açılışına katıldı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Amasya'nın Gümüşhacıköy ve Merzifon ilçelerinde kütüphane ve cami açılışına katıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Amasya'nın Gümüşhacıköy ve Merzifon ilçelerinde kütüphane ve cami açılışına katıldı.

Kapsamlı bir tadilattan geçen, yeni okuma ve eğitim ortamları oluşturulan Gümüşhacıköy İlçe Halk Kütüphanesi'nin açılışında konuşan Çam, kütüphanelerin anlamlı ve özel mekanlar olduğunu söyledi.

Her il ve ilçede kütüphanelerin yapımı konusunda Cumhurbaşkanlığının büyük kolaylıklar sağladığını anlatan Çam, şunları dile getirdi:

"Bundan dolayı son dönemde özellikle Cumhuriyetimizin 100. yılına bakıldığında, ülkemizin dört bir yanında çok güzel kütüphaneler kuruldu. İl ve ilçelerimizde genişleyerek ve güzelleşerek gidiyor. Kütüphaneler ve kitaplar çok önemli, medeniyetimizin geçmişten getirdiği tüm özelliklerimizi geleceğe aktarma noktasında önemli merkezler. Özellikle de bugünkü çağımızda, gençlerimizin kültürel olarak büyük saldırılara uğradığı, sosyal medyada ve dijital platformlarda, insanın dikkatini dağıtan, hafızasını kirletebilen durumların olduğu ortamda, gençlerimizin böyle güzel mekanlara kapanıp kendilerini geliştirmeleri ve ait oldukları medeniyetin zenginliklerini almaları için bu gibi yatırımlar önemli. Bu kütüphanenin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Bakan Yardımcısı Çam, daha sonra, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen, 18. yüzyıl Osmanlı kültür mirası niteliğindeki Merzifon Ahçı Hüseyin Camisi'nin, ardından da Suluova İlçe Halk Kütüphanesi'nin açılışlarını gerçekleştirdi.