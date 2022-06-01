Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan'dan, Göynük'e ziyaret - Haberler

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Bolu'nun Göynük ilçesini ziyaret etti.

Göynük Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Göynük Yöresel El Sanatları Eğitim Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Yardımcısı Alpaslan'ın, coğrafi işaretli Göynük Tokalı Örtmesi hakkında bilgi aldı.

Akşemseddin Hazretleri Türbesi ve Zafer Kulesi'ni ziyaret eden Alpaslan'a, Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya ve Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker ile öteki ilgililer eşlik etti.