Kuleba: 'Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu her şeyin teslimatını hızlandırmak için geldim'

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, NATO-Ukrayna Komisyonu Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brüksel'de "Buraya, Ukrayna'ya taahhüt edilmiş olan aralarında mühimmat, zırhlı araçlar, personel, zırhlı taşıyıcıların bulunduğu Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu her şeyin teslimatını hızlandırmak...

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, NATO- Ukrayna Komisyonu Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brüksel'de "Buraya, Ukrayna'ya taahhüt edilmiş olan aralarında mühimmat, zırhlı araçlar, personel, zırhlı taşıyıcıların bulunduğu Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu her şeyin teslimatını hızlandırmak için geldim" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde kapı önü konuşması gerçekleştirdi. "Bugün tarihi bir gün" diyerek konuşmasına başlayan Stoltenberg, "Birkaç saat içerisinde Finlandiya'yı birliğin 31. üyesi olarak karşılayacağız. Bu, Finlandiya'yı daha güvenli, NATO'yu güçlü yapacak" diye konuştu. NATO'nun kurulmasını sağlayan anlaşmanın 1949 yılında bugün imzalandığını hatırlatan Stoltenberg, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'nın da katılımı ile NATO-Ukrayna Komisyonunun toplanacağını belirtti. Yarın gerçekleştirilecek Dışişleri Bakanları Toplantısı'na değinen Stoltenberg, "Yarın Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya terörizmle mücadelenin de yer aldığı çeşitli güvenlik konuları ve zorluklarını ele alacağız. Savunmaya daha fazla nasıl yatırım yapacağımızı görüşeceğiz" şeklinde konuştu.

"Toplantıyı merakla bekliyorum"

Stoltenberg, kapı önü açıklamasının ardından NATO-Ukrayna Komisyonu Toplantısı'na katılacak olan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, Rusya'nın saldırganlığının devam ettiğini ve Ukrayna güçleri ile Ukrayna halkının kararlılığını, cesaretini gördüklerini söyledi. NATO müttefiklerinin savaş tankı, ağır silah vermesini memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Stoltenberg, "Ukrayna'ya askeri, ekonomik ve mali desteği nasıl artıracağımızı ve sürdüreceğimizi görüşeceğimiz toplantıyı merakla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Kuleba ise, "NATO'nun doğum gününde burada olmak güzel" dedi. NATO-Ukrayna Komisyonu Toplantısı için teşekkür eden Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, "Bu sadece sembolik bir önem değil. Bu aynı zamanda siyasi ve pratik olarak önemli bir format. Buraya, Ukrayna'ya taahhüt edilmiş olan aralarında mühimmat, zırhlı araçlar, personel, zırhlı taşıyıcıların bulunduğu Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu her şeyin teslimatını hızlandırmak için geldim" ifadelerine yer verdi.

Finlandiya'nın NATO üyeliğine değinen Kuleba, "Finlandiya'nın NATO'ya katılımı, tüm stratejileri ve algıları gözden geçirme zamanının geldiğini gösterirken, Avrupa-Atlantik güvenliğini sağlamanın en iyi çözüm olmadığına ilişkin açık bir mesaj. Daha sonra da Ukrayna'nın NATO üyeliği olacak" açıklamasında bulundu. - BRÜKSEL