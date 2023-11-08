Kudüs Platformu üyeleri, TBMM'de siyasi parti gruplarını ziyaret etti.

Kudüs Platformu üyeleri, siyasi parti gruplarını ziyaret etti. Platform üyeleri önce AK Parti ve MHP'yi ziyaret etti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 7 Ekim'de başlayan saldırıların artarak devam ettiğini ve en üst seviyeden kınadıklarını belirterek, "İnşallah en kısa zamanda ateşkesin sağlanması ve insani yardım koridorunun açılması temenni ediyoruz. Sağlık Bakanlığımızın Mısır ile işbirliği içinde sahra hastanesi kurulması ve Gazze'den yaralıların acil olarak tahliyesiyle tedavisiyle ilgili ciddi çaba gösteriliyor. İnsanlığın gözü önünde çoluk çocuk demeden, yaşlı kadın demeden, dünyanın en tehlikeli savaş suçu sayılacak bombalarıyla Gazze bombalanıyor" dedi.

TBMM İdare Amiri, AK Parti İstanbul Milletvekili, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan ise, Gazze'de işlenen insanlık suçunun bir an önce durdurulmasını sağlamak istediklerini ifade etti. Parlamenterler arası Kudüs Platformu Başkanı Hamid Albdullah Al Ahmar da, ateşkesin ve insani yardımın sağlanmasına dikkat çekti.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 85 milyonun kalbinin Kudüs için attığını belirterek, dünya çapında faaliyetlerini yürüteceklerine inandıklarını ifade etti. - ANKARA