Küçükçekmece'de sel felaketine neden olan derenin üzerindeki metro inşaatı durduruldu

Küçükçekmece'de yaşanan sel felaketine neden olan derenin üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından iki sene önce yapımına başlanan bir durağın fazla su çıktığı gerekçesiyle durdurulduğu ortaya çıktı. Mahallenin ortasından geçen dere ve çalışmaların yapıldığı o inşaat çalışmalarının olduğu alan havadan görüntülendi.

Küçükçekmece'de yaşanan sel felaketine neden olan derenin üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından iki sene önce yapımına başlanan bir durağın fazla su çıktığı gerekçesiyle durdurulduğu ortaya çıktı. Mahallenin ortasından geçen dere ve çalışmaların yapıldığı o inşaat çalışmalarının olduğu alan havadan görüntülendi.

İstanbul'da yaşanan sel felaketinde en çok etkilenen yerlerin başında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi geliyor. Yaşanan sel felaketine mahallenin ortasından geçen derenin taşması neden oldu. Taşkına neden olan bu derenin tam olarak üzerine ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından iki yıl önce metro inşaatı yapılmaya başlandı. Yaklaşık 1 yıl devam eden inşaat çalışmaları daha sonra durduruldu. İnşaat şantiyesi kapatılırken sondaj için açılan devasa kuyu ise tamamen suyla doldu.

Su çıktı, kurutamadıkları için metro inşaatını iptal ettiler

Metro inşaat çalışmalarının yaklaşık 1 yıl devam ettiğini ve çıkan suyu kurutamadıkları için metro inşaatının durduğunu iddia eden mahalle esnafı Ekrem Doğan, "Burası derenin güzergahının üzerinde bulunuyor. Bildiğimiz kadarıyla burada su çıktığı ve suyu kurutamadıkları için iptal ettiklerini öğrendik. Daha sonra burada bulunan bütün çalışanları ve ekipmanları alarak gittiler. Burası 6 aydır kapalı duruyor. Bizim dükkanların önü de kapalıydı. Şuan akıbetini bilmiyoruz. Burada park bulunuyordu park da iptal oldu. Derenin üzerinde bu inşaat gerçi yukarı da ve aşağıda bulunan metro durakları da derenin üzerinde" diye konuştu.

Öte yandan, mahallenin ortasından geçen ve çalışmaların yapıldığı inşaat şantiyesi havadan görüntülendi. - İSTANBUL