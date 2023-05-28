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Küçükçekmece'de Sabah Okul Önünde Oy Kullanma Başladı

Politika Haberleri

Türkiye genelinde yapılacak olan 28 Mayıs Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için Küçükçekmece'de sabah erken saatte kapı önünde kuyruğa giren vatandaşlar, ilk oylar kullanılmaya başlandı.

Küçükçekmece'de sabah okul önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar oy kullanmaya başladı

İSTANBUL - Türkiye genelinde yapılacak olan 28 Mayıs Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için Küçükçekmece'de sabah erken saatte kapı önünde kuyruğa giren vatandaşlar, ilk oylar kullanılmaya başlandı.

Türkiye genelinde yapılacak olan 28 Mayıs Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için İstanbul'da ilk oylar kullanılmaya başlandı. Sabah erken saatlerde oy kullanacağı okulun önün geldi. Kapı önünde kuyruk oluşturan seçmenler, kapıların açılmasıyla sandık başına giderek oyunu kullanmaya başladı. Oy verme işlemi saat 17.00'da sona erecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - Politika

28 Mayıs Seçimi Küçükçekmece Türkiye Politika Haberler

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