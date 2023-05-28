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Küçükçekmece'de Sabah Okul Önünde Kuyruk Oluştu, Oy Kullanmaya Başlandı

Küçükçekmece'de Sabah Okul Önünde Kuyruk Oluştu, Oy Kullanmaya Başlandı

Politika Haberleri

Türkiye genelinde yapılacak olan 28 Mayıs Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için Küçükçekmece'de sabah erken saatte kapı önünde kuyruğa giren vatandaşlar, ilk oyları kullanmaya başladı.

Türkiye genelinde yapılacak olan 28 Mayıs Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için Küçükçekmece'de sabah erken saatte kapı önünde kuyruğa giren vatandaşlar, ilk oyları kullanmaya başladı.

Türkiye genelinde yapılacak olan 28 Mayıs Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için İstanbul'da ilk oylar kullanılmaya başlandı. Sabah erken saatlerde oy kullanacağı okulun önüne gelen ve kapı önünde kuyruk oluşturan seçmenler, kapıların açılmasıyla sandık başına giderek oyunu kullanmaya başladı. Oy verme işlemi saat 17.00'da sona erecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

28 Mayıs Seçimi Küçükçekmece Türkiye Politika Haberler

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