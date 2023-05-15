Küçükçekmece'de bin 543 oy torbası İlçe Seçim Kurulu'na teslim edildi

Küçükçekmece'de bin 543 oy torbası İlçe Seçim Kurulu'na teslim edildi Küçükçekmece'de Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nin tamamlanmasıyla bin 543 oy torbası ilçe seçim kuruluna teslim edildi.