Kubilay Sarı ve Omar Alsheak'ın Türkiye'deki malvarlıkları terör örgütleriyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle donduruldu

Kubilay Sarı ve Omar Alsheak'ın Türkiye'deki malvarlıkları, terör örgütleri IŞİD ve El Kaide ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle donduruldu. Dışişleri Bakanlığı, Sarı ve Alsheak'ın Türkiye ve ABD'de malvarlıklarının eş zamanlı dondurulduğunu açıkladı.

Kubilay Sarı ve Omar Alsheak'ın Türkiye'deki malvarlıkları, terör örgütleri IŞİD ve El Kaide ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle donduruldu. Dışişleri Bakanlığı, Sarı ve Alsheak'ın Türkiye ve ABD'de malvarlıklarının eş zamanlı dondurulduğunu açıkladı.

Kubilay Sarı ve Omar Alsheak'ın Türkiye'deki malvarlıklarının dondurulmasını ilişkin karar, Resmi Gazete'nin bugün mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzası ile yayınlanan karara göre; Sarı ve Alsheak'ın Türkiye'deki malvarlıkları, terör örgütleri IŞİD ve El Kaide ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle donduruldu. Karar şöyle:

"6415 sayılı Kanun'un 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca, aynı Kanun'un 3'üncü ve 4'üncü maddesi kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden, ekli listelerde adı geçen kişi, kuruluş veya organizasyonların Türkiye'de bulunan malvarlıklarının dondurulması kararlaştırılmıştır."

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: 2 KİŞİNİN MALVARLIKLARININ TÜRKİYE VE ABD TARAFINDAN EŞ ZAMANLI OLARAK DONDURULMASINA KARAR VERİLMİŞTİR

Dışişleri Bakanlığı ise konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"ABD'yle iş birliği içinde yürütülen çalışmalar sonucunda terörizme finansman sağladığı tespit edilen 2 kişinin malvarlıklarının Türkiye ve ABD tarafından eş zamanlı olarak dondurulmasına karar verilmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılmakta olan açıklamayla söz konusu karar hakkında kamuoyuna ayrıntılı bilgi sunulmaktadır.

Daha önce de DEAŞ terör örgütüne finansman sağladığı tespit edilen bir şebekenin malvarlıkları, 5 Ocak 2023 tarihinde iki ülke tarafından eş zamanlı olarak dondurulmuştu. Ülkemiz, terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik etkin adımlar atmaya ve bu konuda uluslararası ortaklarıyla iş birliği içinde çalışmaya devam edecektir."

ABD HAZİNE BAKANLIĞI: BU EYLEM, ABD VE TÜRKİYE ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİNİ DEVAM ETTİRMEKTEDİR

ABD Hazine Bakanlığı'nın açıklamasında ise şunlar belirtildi:

"Bugün, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi, Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle birlikte hareket ederek, ABD ve Birleşmiş Milletler tarafından yaptırım uygulanan Suriye merkezli terörist gruplar Hay'at Tahrir al-Sham (HTŞ) ve Katibat al-Tawhid wal-Jihad'ın (KTJ) iki finansal kolaylaştırıcısını tespit etti. Bu eylem, bölge genelinde şiddet ve istikrarsızlığı sürdüren terörist grupların finansmanına karşı ABD ve Türkiye arasındaki iş birliğini devam ettirmektedir.

BRIAN E. NELSON: HAZİNE, TERÖRİST GRUPLARA FON AKIŞINI ÖNLEMEK İÇİN TÜRKİYE VE BÖLGEDEKİ DİĞER ÜLKELERLE ÇALIŞMAKTA KARARLIDIR

ABD'nin Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı Brian E. Nelson, konuyla ilgili 'Terörist gruplar uluslararası mali sisteme erişim arayışlarını sürdürürken ortaklarımızla yaptığımız iş birliği, kolaylaştırıcı ağları daha etkin bir şekilde çökertmemizi sağlıyor. Hazine, terörist gruplara fon akışını önlemek ve faaliyet kapasitelerini düşürmek için Türkiye ve bölgedeki diğer ülkelerle birlikte çalışmakta kararlıdır" dedi.

ABD Hazine Bakanlığı'nın açıklamasında mal varlıkları dondurulan kişilere ilişkin şu bilgiler de yer aldı:

"Genellikle Ebu Ahmed Zakour olarak bilinen Omar Alsheak, 2003 yılından bu yana HTŞ ve selefi El Nusra Cephesi'nde çeşitli görevlerde bulunmuş bir lider ya da yetkilidir. Omar Alsheak, şura konseyi üyesi, Halep ordusu emiri ve HTŞ'nin mali bölümü çatısı altında yurt dışındaki HTŞ ekonomik portföyünün denetçisi olarak HTŞ'de liderlik pozisyonunda bulunmaya devam etmektedir. Mart 2022 itibarıyla HTŞ'nin güvenlik departmanı emiri ve Şubat 2019 itibarıyla HTŞ'nin selefi El Nusra Cephesi'nin mali lideri olarak görev yapmıştır. Ekim 2022 itibarıyla Omar Alsheak, genel ilişkiler ofisi şefi olarak görev yapmış ve HTŞ'nin askeri komutanlarından durum güncellemeleri almıştır.

İstanbul merkezli Kubilay Sarı, 2018 yılının başından bu yana, ateşli silahlar ve havan topları gibi silah sistemlerinin satın alınması için KTJ adına bağışçılardan Türkiye'de para topladı. Suriye merkezli çok sayıda KTJ üyesi, Kubilay Sarı'yı ve banka hesaplarını, motosiklet ve gece görüşü gibi askeri teçhizat satın almak da dahil olmak üzere terör operasyonları için mali transferler için kanalları olarak tanımladı. Bir HTŞ üyesi de Kubilay Sarı'yı para transferleri için güvenilir bir irtibat olarak tanımladı."