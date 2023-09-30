Küba Uluslararası Politika Araştırmaları Merkezi araştırmacısı Eduardo Regalado, Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin, kapsayıcılık ve uluslararası işbirliği için rol model oluşturduğunu söyledi. Regalado, projenin ekonomik kalkınma, refah odaklı işbirliği ve çevrenin korunmasıyla uyumlu olduğunu belirtti.

Küba Uzmanı: Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi Kapsayıcılık ve Uluslararası İşbirliği İçin Rol Model

HAVANA, 30 Eylül (Xinhua) -- Küba Uluslararası Politika Araştırmaları Merkezi araştırmacısı Eduardo Regalado, Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin, kapsayıcılık ve uluslararası işbirliği için rol model oluşturduğunu söyledi.

"Bu, son derece kapsayıcı ve uluslararası işbirliği ile ekonomik kalkınmanın ileri götürülmesine ilgi duyan tüm uluslara açık bir proje" diyen Kübalı uzman, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ile de uyumlu olduğunu kaydetti.

"Kuşak ve Yol İnisiyatifi, ekonomik kalkınmaya sonuç veren işbirliği modellerine ihtiyaç duyan Küresel Güney ülkeleri için son derece gerekli" diyen Regalado, Çin halkı ve hükümetinin son 20-30 yılda elde ettiği sonuçların etkileyici olduğunu söyledi.

Regalado, "Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne katılan tüm ülkelerin ekonomik kalkınma konusundaki ihtiyaçları karşılanacak. Bu, refah odaklı gerçek bir işbirliği" dedi.

Araştırmacı, bazı önde gelen ülkelerin tersine Çin'in diğer gelişmekte olan ülkelerle ilişkisinin, karşılıklı saygı ve desteğe dayandığını söyledi.

"Çin, diğer ülkelerle otoriteryen ilişkiler kurmuyor" diyen Regalado, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin, küresel zorluklara pratik çözümler sunduğunu sözlerine ekledi.

Regalado, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin arkasındaki fonun, altyapı ve bağlanabilirliği geliştirmeye yönelik olduğunu, bununda teknoloji transferini kolaylaştırıp kapasite inşasına yardımcı olduğunu söyledi.

Uzman, Latin Amerika ve Afrika'daki ülkelerin, küresel ekonomiye daha fazla entegrasyon için Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni kullanabileceğini belirtti.

"Kuşak ve Yol İnisiyatifi, Latin Amerika, Karayipler ve Afrika halklarının yaşam standartlarının iyileştirilmesine halihazırda katkıda bulunuyor" diyen Regalado, projenin çevrenin korunmasına yönelik ilkelerle de uyumlu olduğunu söyledi.