Küba, G77 ve Çin Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak

Küba'nın başkenti Havana'da düzenlenecek G77 ve Çin Zirvesi'ne katılacak ülkelerin heyetleri kente ulaştı. Zirve, devlet başkanları ve hükümet yetkililerini bir araya getirecek.

HAVANA, 13 Eylül (Xinhua) -- Küba'nın başkenti Havana'da 15-16 Eylül tarihlerinde düzenlenecek G77 ve Çin (G77+Çin) Zirvesi'ne katılacak ülkelerin heyetleri Salı günü kente ulaştı.

Zirvenin, dünyanın dört bir yanından devlet başkanları ve üst düzey hükümet yetkililerini bir araya getirmesinin yanı sıra, bloka üye ülkelerden 100'ü aşkın heyet ile uluslararası örgüt temsilcilerini ağırlaması bekleniyor.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Uluslararası Departmanı ve Çin Dışişleri Bakanlığı'na göre Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez'in daveti üzerine, ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi Li Xi, Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel temsilcisi olarak zirveye katılacak.

Habana Cuba radyosunun haberine göre, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ve Honduras Cumhurbaşkanı Iris Xiomara Castro da zirveye katılacaklarını teyit etti.

Birleşmiş Milletler'in (BM) internet sitesine göre BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de zirveye katılacak.

Ocak ayında G77+Çin dönem başkanlığını üstlenen Küba, 134 ülkeden oluşan bloka ilk kez başkanlık ediyor.