Küba Dışişleri Bakanı: G77+Çin Zirvesi'nde Kalkınmaya İlişkin Temel Konular Ele Alınacak

HAVANA, 14 Eylül (Xinhua) -- Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ülkenin başkenti Havana'da Cuma ve Cumartesi günleri düzenlenecek G77+Çin Zirvesi'nde kalkınmaya ilişkin "temel" konuların ele alınacağını belirtti.

Rodriguez Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, "Zirvede Güney uluslarının kalkınmasında karşılaşılan başlıca güçlükler ile temel meselelerin değerlendirilmesi ve tartışılması amaçlanıyor" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi Li Xi, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel temsilcisi olarak zirveye katılacak.

Rodriguez, "Mevcut kalkınma zorlukları: bilim, teknoloji ve inovasyonun rolü" başlığı altında düzenlenecek zirvede, blokun amaç ve ilkelerini içeren ve gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarını ele alan bir sonuç bildirgesi yayımlanacağını söyledi.

Bakana göre, zirvenin son oturumunda onaylanacak bildiri, "ilerici, evrensel kapsamda, olumlu ve yapıcı bir tonda" olacak. Oturuma, aralarında yaklaşık 30 devlet veya hükümet başkanının da bulunduğu 100'ü aşkın ülkenin heyetleri katılacak.

Rodriguez, bildiride, gelişmekte olan ülkelerin "giderek daha dışlayıcı, eşitsiz, adaletsiz ve yağmacı hale gelen uluslararası düzende kalkınma hakkının" vurgulanacağını belirtti.

Kapsamlı bir müzakere süreci sonucunda ortaya konulacak belge, Güney ülkelerinde kalkınmanın önündeki başlıca engelleri belirleyecek. Belgede, yeni bir uluslararası ekonomik düzenin kurulması ve küresel mali yapılanmada köklü reformlar öngörülüyor.

Bakan, belgede, artan dış borçla uygun şekilde mücadele edilmesi, "sanayileşmiş ülkelerin ahlaki yükümlülüğü olan" resmi kalkınma yardımına ilişkin uluslararası taahhütlere uyulması ve iklim değişikliğiyle mücadele için finansman sağlanması çağrısında bulunulduğunu söyledi.

Zirvenin açılış konuşmasını Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel yapacak.

Küba, G77+Çin'in dönem başkanlığını Ocak ayında üstlendi.

G77, gelişmekte olan ülkeler tarafından 1964 yılında kurulan bir grup. Blokun bugün itibarıyla, BM üyesi ülkelerin üçte ikisinden fazlasına tekabül eden 134 üyesi bulunuyor.